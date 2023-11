O declínio extremo do oxigênio um dia sufocará a maior parte da vida na Terra: ScienceAlert

Neste momento, a vida está a prosperar no nosso planeta rico em oxigénio, mas a Terra nem sempre foi assim – e os cientistas prevêem que, no futuro, a atmosfera voltará a ser uma atmosfera rica em metano e com baixo teor de oxigénio.

Isso provavelmente não acontecerá por mais um bilhão de anos ou mais. Mas quando a mudança acontecer, acontecerá muito rapidamente, de acordo com uma pesquisa publicada em 2021.

Esta transformação fará com que o planeta volte a ser algo semelhante ao estado em que se encontrava antes do que é conhecido como Grande Evento de Oxidação (GOE), há cerca de 2,4 mil milhões de anos.

Além disso, os investigadores por trás do estudo dizem que é pouco provável que o oxigénio atmosférico seja uma característica permanente dos mundos habitáveis ​​em geral, o que tem implicações para os nossos esforços para detectar sinais de vida mais distantes no Universo.

“O modelo prevê que o oxigênio será removido da atmosfera, com O 2 caiu acentuadamente para níveis que lembram Terra arqueológica“É provável que seja desencadeado antes do aparecimento de condições de estufa húmidas no sistema climático da Terra e antes da perda significativa de água superficial da atmosfera”, explicaram os investigadores no seu relatório. papel.

Nesse ponto, será o fim do caminho para os humanos e para a maioria das outras formas de vida que dependem do oxigênio para sobreviver, então esperemos descobrir como sair do planeta em algum momento dentro dos próximos bilhões de anos. .

Para chegar às suas conclusões, os investigadores realizaram modelos detalhados da biosfera da Terra, tendo em conta as mudanças no brilho do Sol e a correspondente diminuição nos níveis de dióxido de carbono, à medida que o gás é decomposto pelo aumento dos níveis de calor. Menor dióxido de carbono significa menos organismos fotossintéticos, como plantas, o que pode levar a menos oxigênio.

Os cientistas previram anteriormente que o aumento da radiação solar apagaria a água do oceano da face do nosso planeta Em cerca de 2 bilhões de anosMas o modelo aqui apresentado – baseado em pouco menos de 400 mil simulações – diz que o baixo nível de oxigénio matará primeiro a vida.

“O declínio do oxigênio é muito acentuado”, disse o cientista da Terra Chris Reinhard, do Instituto de Tecnologia da Geórgia. novo Mundo. “Estamos falando de um milhão de vezes menos oxigênio do que existe hoje.”

O que torna o estudo particularmente relevante hoje é a nossa busca por planetas habitáveis ​​fora do sistema solar.

Telescópios poderosos estão a tornar-se cada vez mais disponíveis e os cientistas querem saber o que procurar nas massas de dados que estes instrumentos recolhem.

Os pesquisadores dizem que é possível que precisemos procurar outras bioassinaturas além do oxigênio para ter a melhor chance de descobrir vida. Seus estudos fazem parte NASA NExSS (Nexus for Exoplanet System Science) é um projeto que investiga a possibilidade de habitação em planetas diferentes do nosso.

De acordo com cálculos de Reinhard e do ecologista Kazumi Ozaki, da Universidade Toho, no Japão, a história habitável da Terra, rica em oxigénio, poderia durar apenas 20 a 30 por cento da vida do planeta como um todo – e a vida microbiana perduraria por algum tempo. depois que saímos.

“A atmosfera após desoxigenação significativa é caracterizada por altos níveis de metano e baixos níveis de dióxido de carbono 2 E não existe camada de ozônio, disse ele Ozaki.

“O sistema terrestre é provavelmente um mundo de formas de vida anaeróbicas.”

A pesquisa foi publicada em Ciências naturais da terra.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em março de 2021.