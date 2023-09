O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visita a Rússia antes de uma possível reunião entre Xi e Putin

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, durante sua reunião com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan (não visto) em Ancara, Turquia, em 26 de julho de 2023. Stringer/Pool via REUTERS/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

PEQUIM (Reuters) – O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, inicia nesta segunda-feira uma viagem de quatro dias à Rússia, durante a qual se espera que os dois países comprometam uma confiança política mútua mais profunda, em preparação para uma visita potencialmente histórica do presidente Vladimir Putin a Pequim. . em outubro.

Wang, que chefia o Ministério das Relações Exteriores e o Gabinete de Relações Exteriores do Partido Comunista, se reunirá com o secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, para conversações anuais sobre segurança, informou o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse na semana passada que as conversações do veterano diplomata com seu homólogo Sergei Lavrov cobririam uma “ampla gama de questões”, incluindo “comunicações nos mais altos níveis”.

Espera-se que Wang estabeleça as bases para a visita de Putin à capital chinesa para participar do terceiro Fórum do Cinturão e Rota, após um convite do presidente Xi Jinping durante uma visita de alto nível a Moscou em março.

Putin participou dos dois primeiros fóruns do Cinturão e Rota na China em 2017 e 2019.

Mas não se sabe se ele viajou para o exterior desde que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra ele, sob a acusação de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia.

Em 1º de setembro, Putin disse que esperava encontrar Xi em breve, mas não confirmou explicitamente que viajaria novamente à China.

O mandado de prisão, emitido poucos dias antes da visita de Xi à Rússia, obriga os 123 Estados-membros do tribunal a prender Putin e transferi-lo para Haia para julgamento, caso ele entre no seu território.

No entanto, a China não é parte no Estatuto de Roma que levou à criação do Tribunal Penal Internacional em 2002.

A porta-voz do ministério, Maria Zakharova, disse na semana passada que a visita também testemunhará uma troca detalhada de pontos de vista sobre questões que incluem a Ucrânia.

A última visita de Wang à Rússia foi em Fevereiro, na véspera do aniversário de um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia, alarmando os Estados Unidos, que acusaram os dois países na altura de partilharem uma visão em que “as fronteiras poderiam ser redesenhadas pela força”. .”

Antes da visita desta semana, Wang viajou a Malta para horas de conversações “construtivas” com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

As conversações do fim de semana foram as últimas de uma série de reuniões de alto nível entre autoridades dos EUA e da China que podem lançar as bases para uma reunião este ano entre Xi e o presidente dos EUA, Joe Biden.

Ryan Wu relata. Reportagem adicional de Lydia Kelly. Editado por Clarence Fernández

