Todas as skins e recompensas do Fortnite TMNT Cowabunga Pass

O último evento de Fortnite inclui o Cowabunga Pass, um mini passe de batalha contendo cosméticos inspirados nas Tartarugas Ninja. Embora as próprias tartarugas estejam disponíveis na loja como uma compra separada, este passe inclui emotes, picaretas e uma skin do Super Shredder, entre outras recompensas. O Cowabunga Pass tem 11 níveis, com cada nível apresentando um bônus grátis e um bônus premium. A rota premium custa 1.000 V-Bucks (cerca de US$ 9). A faixa gratuita inclui emotes baseados nas quatro Tartarugas, junto com outros itens TMNT, como o planador do Dirigível Tartaruga. O Caminho Premium inclui um conjunto de cosméticos baseados no Shredder e inclui a skin Super Shredder como a skin desbloqueada final.

Ao contrário de um Battle Pass normal, o Cowabunga Pass não progride simplesmente jogando Fortnite e completando as várias missões. Em vez disso, há um conjunto específico de atribuições na guia Splinter Assignment, que concede Ooze. Cada 1.000 Ooze desbloqueia um novo nível de recompensa, com o nível mais alto atrás de 11.000 Ooze. Estas missões são divididas em seis fases diferentes, com uma nova fase desbloqueada ao completar um certo número de tarefas na fase anterior. Completar cada fase desbloqueia decorações de fundo exclusivas de Krang.

Como o Cowabunga Pass é um evento e não um Battle Pass de temporada, ele estará disponível apenas por algumas semanas. O passe estará disponível apenas até as 6h PT/9h ET do dia 27 de fevereiro, após o qual o passe desaparecerá e quaisquer recompensas que você não desbloqueou não estarão mais disponíveis – embora o conteúdo dos minipasses anteriores seja vendido posteriormente em a Loja de Itens. Abaixo você encontra todas as 22 recompensas incluídas no Cowabunga Pass.