CEO da OpenAI: Vision Pro é “a segunda tecnologia mais impressionante” depois do iPhone

Este é um post meio barato de sexta-feira, mas fiquei impressionado com o fato de que o CEO e cofundador da OpenAI, Sam Altman Acabei de postar no X/Twitter Ele acredita que o novo Apple Vision Pro é “a segunda tecnologia mais impressionante depois do iPhone”.

Vision Pro é a segunda tecnologia mais impressionante depois do iPhone -Sam Altman (@sama) 9 de fevereiro de 2024

(Ele supostamente acha que o ChatGPT da OpenAI é a nova tecnologia “mais impressionante” nº 1 desde que a Apple lançou seu dispositivo móvel em 2007.)

Altman também respondeu a uma resposta que dizia que o novo headset de computação espacial da Apple era “possivelmente o pior nome de todos os tempos” e incorporou seu próprio produto no processo.

Dadas as impressões de Altman, faz muito sentido que a OpenAI tenha realmente lançado uma versão VisionOS de seu aplicativo ChatGPT na semana passada.

Evento VB Tour de Impacto da Inteligência Artificial – Cidade de Nova York Estaremos em Nova York no dia 29 de fevereiro em parceria com a Microsoft para discutir como equilibrar os riscos e recompensas das aplicações de IA. Solicite um convite para o evento exclusivo abaixo. Peça um convite

Com US$ 3.500 adiantados (ou US$ 291,58 por mês durante um ano), o Vision Pro tem sido um dos dispositivos tecnológicos mais acessíveis do mercado de massa há algum tempo, mas parece ter tido um começo forte, com estimativas de terceiros sugerindo já está… Vendeu mais de 200 mil unidades Desde que foi disponibilizado para compra pela primeira vez nos EUA no mês passado.