A parte invertida pode sinalizar o fim da missão interestelar da Voyager 1

Às vezes é difícil ler os detalhes do que acontece em missões espaciais de alto nível. Sobrecarregadas com a necessidade de ter cuidado com o dinheiro dos contribuintes e com um grande prestígio nacional em jogo, as agências espaciais costumam ser muito cautelosas com o que acontece lá fora. Mas quando os gerentes de projeto falam sobre a necessidade de um “milagre” para manter um projeto em andamento, você sabe que as coisas estão ficando sérias.

E é assim que as coisas estão agora Viajante 1, o posto científico mais distante da humanidade, está actualmente a afastar-se da Mãe Terra a uma velocidade de 17 quilómetros por segundo e é incapaz de nos transmitir dados científicos ou de engenharia úteis através de quase um dia-luz de espaço. O problema da espaçonave de 46 anos veio à tona em novembro passado Viajante Comecei a mandar coisas sem sentido para o chão. A NASA discutiu publicamente o problema em dezembro, inicialmente culpando a Unidade de Modulação de Telemetria (TMU), que combina dados de instrumentos científicos operáveis ​​restantes, juntamente com dados de engenharia para transmissão à Terra. Na época, parecia que o TMU não estava se comunicando adequadamente com o Flight Data System (FDS), o principal computador de voo a bordo da espaçonave.

Desde então, os controladores de vôo determinaram que o problema estava no módulo FDS que permaneceu a bordo (um FDS de backup falhou em 1981), provavelmente devido a uma única peça de memória danificada. A Deep Space Network ainda recebe sinais de portadora dela ViajanteO que significa que a antena de alto ganho de 3,7 m ainda está apontada para o solo, o que é encorajador. Mas com a memória corrompida, eles não têm quaisquer dados de engenharia da nave espacial para confirmar a sua hipótese.

A equipe tentou reiniciar o FDS, mas sem sucesso. Eles estão atualmente avaliando um plano para enviar comandos para colocar a espaçonave no modo de voo em que foi usada pela última vez durante seu sobrevoo planetário, na esperança de que isso leve a algumas pistas sobre onde a memória está corrompida, se de fato for esse o caso. . Mas sem um simulador para testar as mudanças, e com a maioria dos engenheiros que originalmente construíram a espaçonave já falecidos, a equipe está se movendo com cautela.

Viajante 1 A garantia já passou há muito tempo, é claro, e com um histórico de descobertas incomparável, ele não nos deve nada neste momento. Mas ainda não estamos preparados para vê-lo cair num longo sono interestelar e desejamos boa sorte à equipa enquanto trabalha para resolver este problema.