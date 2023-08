Tapeçaria e Capri anunciam fusão de mega luxo

Analistas disseram que o acordo dá à Tapestry mais força no mercado de bens de luxo.

“A Tapestry sempre aspirou a se tornar uma ‘casa de luxo’ nos moldes da Kering e da LVMH”, disse Craig Johnson, presidente da empresa de consultoria Customer Growth Partners. “Mas suas marcas atuais estão próximas do luxo, e não do verdadeiro luxo. A Tapeçaria de Capri dá uma posição no reino do verdadeiro luxo, que embora Kors seja a maior marca de Capri, com o tempo Versace pode muito bem se tornar a verdadeira joia da coroa.

O acordo foi o mais recente a atingir a indústria global de luxo nos últimos meses. Esta semana, a casa de moda australiana Zimmerman foi comprada pela empresa de private equity Advent em um negócio de bilhões de dólares. No mês passado, Kering disse que iria Comprando uma participação na Valentinotrazendo outra grande marca de moda para sua tenda.

E continua a especulação sobre uma possível venda da Bergdorf Goodman para a LVMH, o maior grupo de luxo do mundo em vendas. A loja de departamentos Bergdorf na Fifth Avenue em Nova York está localizada do outro lado da rua da reluzente butique da Tiffany & Company, a joalheria que a LVMH adquiriu por US$ 15,8 bilhões em 2021.