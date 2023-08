O setor de luxo sai da Europa enquanto os mercados se preparam para testar o IPC dos EUA

[1/2] Um gráfico do índice de preços de ações alemão DAX foi retratado na Bolsa de Valores de Frankfurt depois que os riscos subiram para máximos de vários meses nos últimos dias, com temores de contágio do colapso de um banco do Vale do Silício e instabilidade no banco europeu Credit Suisse dominando os mercados em Frankfurt. , Alemanha… Consulte Mais informação

LONDRES (Reuters) – Os mercados acionários europeus subiam nesta quinta-feira, apoiados por ganhos nas ações de luxo depois que a China afrouxou algumas restrições da era pandêmica, enquanto o dólar desacelerou antes dos dados de inflação dos Estados Unidos que podem influenciar a política monetária do Fed.

Economistas consultados pela Reuters esperam que a inflação ao consumidor dos EUA em julho suba ligeiramente para 3,3% ao ano, enquanto a taxa básica, que exclui os voláteis setores de alimentos e energia, deve subir 0,2% em julho, para um ganho anual de 4,8%.

“Veremos nosso primeiro aumento da inflação após 12 meses consecutivos de preços em queda”, disse Ben Laidler, analista de mercados globais da eToro.

“Será um teste da narrativa moderada que apoiou o rali, que é que a inflação cairá e as taxas de juros poderão cair”, acrescentou Laidler.

Os mercados estão precificando uma chance de mais de 50% de que o Fed aumente as taxas de juros este ano A ferramenta CME FedWatch aparececom inflação moderada e aumentando a probabilidade de um pouso suave.

O índice de referência pan-europeu STOXX 600 (.STOXX) subiu 0,5 por cento, apoiado por ganhos no setor de bens de luxo (.STXLUXP) depois que a China suspendeu a proibição de viagens em grupo nos Estados Unidos e outros mercados importantes.

Entre os vencedores estava a LVMH (LVMH.PA), a maior empresa da Europa por capitalização bolsista, que subiu 2%.

O índice CAC 40 (.FCHI) da França – que tem muito peso para nomes de luxo – superou a Europa, subindo 0,9%, enquanto o DAX (.GDAXI) da Alemanha subiu 0,5% e o FTSE 100 (.FTSE) da Grã-Bretanha foi pouco alterado, afetado por a porcentagem de empresas de grande capitalização que não pagam dividendos.

Os futuros de Wall Street estavam apontando para cima.

DESCONHECIMENTOS DA CHINA

As ações asiáticas permaneceram estagnadas perto de seu nível mais baixo em duas semanas, ainda se recuperando da queda da China para a recessão e do anúncio de uma proibição dos EUA de investimentos na China em tecnologias sensíveis, como chips de computador.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) pouco mudou e parece destinado a registrar uma segunda semana consecutiva de perdas. O subíndice de tecnologia (.MIAPJIT00NUS) caiu para seu nível mais baixo em mais de dois meses.

Os dados chineses na quarta-feira mostraram uma contração nos preços ao consumidor e novas quedas nos preços de fábrica em julho, exacerbando as preocupações sobre a natureza vacilante da recuperação pós-pandemia.

A China é a primeira economia do G20 a registrar uma queda ano a ano nos preços ao consumidor desde a última grande leitura negativa do IPC do Japão em agosto de 2021.

Rodrigo Cattrell, analista-chefe de câmbio do National Australia Bank, disse que destaca “a necessidade de mais apoio fiscal, se Pequim quiser evitar a possibilidade de uma armadilha deflacionária”.

Nos mercados de câmbio, o índice do dólar, que acompanha o dólar contra seis pares, caiu 0,4%. O iene japonês caiu para a mínima de um mês de 144.135 por dólar, aproximando-se do nível psicológico chave de 145.

Enquanto isso, o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base para 4,0011%, depois de cair na quarta-feira após um leilão de 10 anos bem recebido, com os mercados tensos devido ao excesso de oferta de títulos no próximo trimestre.

“Temos US$ 1 trilhão indo pelo cano abaixo nos próximos três meses”, disse Laidler, da eToro.

“Qualquer sinal de que os mercados estão digerindo bem isso, o que recebemos ontem, será muito bem tratado.”

Estrategistas de títulos consultados pela Reuters esperavam que os rendimentos do Tesouro dos EUA caíssem nos próximos meses, com a previsão mediana para o rendimento do Tesouro de 10 anos em 3,60% em seis meses.

Os preços do petróleo caíram depois de atingirem os níveis mais altos desde novembro de 2022, beneficiando-se das recentes extensões dos cortes de produção da Arábia Saudita e da Rússia.

O petróleo dos EUA caiu 0,4%, para US$ 84,08 o barril, e o petróleo Brent, a US$ 87,40, queda de 0,2% no dia.

Todos os olhos também estão voltados para os preços do gás na Europa, depois que subiram até 35% na quarta-feira, atingindo o nível mais alto desde 15 de junho, depois que notícias de possíveis ataques a instalações australianas de GNL levantaram preocupações sobre os embarques para a Ásia.

Na quinta-feira, o contrato do primeiro mês holandês caiu 5%, para € 39,46 por MWh, reduzindo alguns dos ganhos do dia anterior.

(Reportagem de Samuel Indyk e Ankur Banerjee) Edição de Edwina Gibbs, Sam Holmes, Susan Fenton e Alexandra Hudson

