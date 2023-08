O analista diz que o recuo da tecnologia será de curta duração. AI para empurrar Nvidia, Apple.

Os ganhos recentes do pesado Nasdaq Composite foram limitados, com apenas dois dias positivos em agosto. O analista Daniel Ives, da Wedbush, vê uma grande recuperação em breve.

Apesar de registrar ligeiros ganhos na quinta-feira, o Nasdaq caiu 4,35% nos últimos 14 dias e estava a caminho de sua maior queda em duas semanas neste ano na sexta-feira. Esta será a primeira vez que o índice cai em semanas consecutivas neste ano. O índice, que caiu 4,6% no mês, foi pressionado pelo aumento dos rendimentos do Tesouro. Os últimos ganhos da Apple (código de ações: AAPL), bem como nomes de software conhecidos, incluindo Palantir Technologies (PLTR) e Datadog (DDOG), não impressionaram os investidores. Não ajuda que agosto seja historicamente o mês o segundo pior mês para o índice.

“Esperamos que o declínio seja de curta duração”, disse Ives em nota na sexta-feira, ainda aderindo firmemente à sua estimativa otimista de que as ações de tecnologia podem ter um aumento de 12% a 15% no segundo semestre do ano. Ele fez a primeira ligação em junho, revisando sua previsão para um aumento de 10% a 12%.

Ives sempre foi um touro da tecnologia e até previu que a capitalização de mercado da Apple chegaria a US$ 4 trilhões até 2025. Atualmente, a empresa vale US$ 2,8 trilhões.

O otimismo do analista sobre a Nasdaq decorre de sua visão de que a IA não é um ciclo de ruído e que os gastos com ferramentas de IA aumentarão lentamente, com empresas alocando US$ 800 bilhões para a região de forma incremental na próxima década.

“Roma não foi construída em um dia, nem o ecossistema de IA – mas vamos ser claros, essa construção é diferente de tudo que vimos desde a Internet em 1995”, disse ele. Ives espera que o mercado de tecnologia cresça nos próximos 12 a 18 meses.

vencedores? Ele escolheu a Nvidia (NVDA), que lidera o mercado de semicondutores usados ​​para aplicações de inteligência artificial. Ives avaliou as ações da empresa na Outperform com um preço-alvo de $ 490, o que significaria um aumento de quase 20% em relação ao valor de sexta-feira.

Outras escolhas incluem a Microsoft (MSFT), um investidor na OpenAI – desenvolvedora da inteligência artificial ChatGPT, e a Apple, que deve construir uma loja de aplicativos baseada em IA. Ele avalia o desempenho das ações de ambas as empresas, com preços-alvo de US$ 400 e US$ 230, respectivamente.

