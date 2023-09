Supermodelos: como Linda, Cindy, Christy, Naomi e Tatjana definiram uma era

Parte disso é saber que provavelmente nunca mais veremos pessoas como eles novamente. “As modelos não são mais tão populares”, diz Dukas. “A indústria evoluiu para algo diferente. As marcas agora querem contratar garotas que tenham muitos seguidores nas redes sociais. As agências de publicidade praticamente bateram no muro e as pessoas estão simplesmente pulando. direto.” “. Perseguir é um poder extraordinário para pessoas como Kendall [Jenner] Gigi e Bella [Hadid]e grandes estrelas da mídia social. Eles vendem produtos. “Todo mundo compra o que tem.”

Ao contrário das supermodelos originais, cujas carreiras lhes deram um estilo de vida com o qual só poderiam sonhar, os rostos maiores de hoje muitas vezes já são ricos e famosos. Alguns deles são até filhos de supermodelos – como a filha de Cindy, Kaia, e a filha de Kate Moss, Lila.

“As pessoas que vestem e comercializam a moda agora são muito diversas, sejam elas influenciadores, modelos, atrizes… o que quer que seja. Está em todo lugar”, diz Chambers. Storm lançou o Vision, um braço dedicado para criadores de conteúdo, há 13 anos. “Tentamos estar à frente da curva e abraçar este novo mundo digital porque tudo está evoluindo”, diz Dukas. Eles ainda estão explorando (Ducasse recentemente avistou uma corista no The King’s Coronation), mas a chance de surgir um novo rosto que alcance as alturas de Cindy, Naomi, Linda e Christy é mínima.

“A menos que algo extraordinário aconteça, não acho que conseguiria encontrar alguém como Kate no JFK ou Christie’s em São Francisco, ou Naomi em Londres, e torná-los tão famosos como são agora. Seria quase impossível.”

The Super Models estreia na Apple TV+ em 20 de setembro.

