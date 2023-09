Meredith Stemm foi facilmente reeleita presidente da WGA West; Playmates também ganham muito – Prazo

Amy Sussman/Getty Images

Meredith Stemm foi reeleita presidente do WGA West, derrotando Rich Tallarico de forma esmagadora.

Um total de 3.783 votos válidos foram emitidos, com Stiehm recebendo 3.354 votos contra 300 de Talarico. Os colegas de Stiehm também foram eleitos facilmente. Michelle Mulroney, membro do comitê de negociação do sindicato, foi reeleita vice-presidente, e Betsy Thomas foi reeleita vice-presidente. Secretária do Tesoureiro. Mulroney venceu Isaac Gomez, que atualmente atua como comandante ofensivo, por 3.235 votos a 4. 1 1. Thomas derrotou Jeffrey Thompson por 3182 a 421.

A reeleição do STEAM, que foi na verdade um referendo sobre a greve em curso do sindicato, ocorre um dia antes de o Writers Guild e a Alliance of Motion Picture and Television Producers retomarem as negociações para chegar a um acordo que, se for bem sucedido, porá fim à greve do WGA. A greve entrou em seu 141º dia

Se não for alcançado um acordo no prazo de oito dias, a greve tornar-se-á a segunda greve mais longa da história do sindicato e, com duas semanas, a mais longa. A greve da WGA de 1960 durou 148 dias, e a greve de 1988 durou 154 dias. A greve em curso é 41 dias mais longa do que a última greve do sindicato, que em 2007-08 durou 100 dias. Entretanto, a SAG-AFTRA está em greve desde 14 de julho.

A reeleição de Stemm e a eleição no final desta semana de Lisa Takeuchi Cullen, que concorre sem oposição para ser a próxima presidente da WGA East, marcarão uma estreia histórica para os presidentes da WGA West, WGA East, do Directors Guild e do SAG. participar. -AFTRA são todas mulheres. No entanto, os CEOs de cada sindicato sempre foram homens.

Em sua declaração oficial de candidatura, publicada na página eleitoral do sindicato em 25 de julho, Stem – cujos créditos de redação e produção incluem pátria, er E Problema antigo Ele escreveu: “Estamos em um grande momento. Como me disse o líder sindical em 2 de maio de 2023: “Você agora é um chefe em tempo de guerra”. Eu não considero isso levianamente. Uma greve é ​​um assunto perigoso e pesado. No momento da redação deste artigo, 25 de julho, o assunto ainda estava em andamento.”

“Cheguei aqui em grande parte por causa de outra espécie de guerra – fui um dos líderes da campanha da agência em 2018”, escreveu Stem, que foi um dos demandantes citados no processo da WGA que remodelou o negócio das agências de talentos. árduo, nos disseram repetidamente que nossos objetivos eram “impossíveis”. Mas não eram. Conseguimos e agora somos verdadeiros parceiros de nossos agentes, assim como seremos novamente parceiros de estúdios, quando este chegar. O que aprendi com essa experiência: As coisas que são impossíveis até que não sejam.

“Eu sei que este momento às vezes também pode parecer impossível”, acrescentou ela. Foi um verão longo e quente. Mas vejo uma solução. Sei que estamos no caminho certo e isso nos leva a uma posição mais forte. “E conseguimos.”

Ela então listou as razões do sucesso da WGA em sua greve contínua.

“Temos sucesso porque os escritores aparecem todos os dias – em piquetes, em marchas, online e uns para os outros. Porque os líderes e coordenadores de lote conduzem suas operações com eficiência e graça alegre. Porque os membros sonham com novos tópicos, fazem novos amigos, mantêm a fé e encorajar uns aos outros.” Alguns diariamente.

“Temos sucesso por causa de nossos administradores e conselho – eles são comprometidos, corajosos e fazem o melhor em cada passo. Porque o comitê de negociação é uma formação matadora de líderes inteligentes e atenciosos que entendem profundamente e se preocupam com a terrível situação em que os escritores se encontram. .”

“Estamos tendo sucesso por causa da incrível equipe do sindicato. Eles organizam piquetes, marchas e comunicações com uma eficiência calma e positiva. Eles marcharam com 4.000 pessoas pelas ruas de Los Angeles e fizeram com que tudo parecesse fácil. Eles foram nascido para este trabalho.”

“Estamos a ter sucesso por causa da nossa negociadora-chefe de supernovas, Ellen Stutzman, e por causa dos dois membros que lideram este esforço – os caras secretamente ‘legais’ que são muito duros, e os co-presidentes Chris Keyser e David Goodman.

“E temos sucesso porque somos aliados de outros sindicatos de Hollywood. Somos amigos e aliados dos líderes da SAG-AFTRA, IATSE, LIUNA, AFM, DGA e, claro, dos Badass Teamsters. A parceria com nossos sindicatos irmãos tem sido um jogo transformador. Essas alianças são tão fortes que a solidariedade contagia. Se você estivesse no santuário no dia 3 de maio, você sabe. Os negócios estão melhorando.

“Todos nós sentimos o poder disso, e as empresas também. Elas veem você nas janelas da Netflix com suas camisetas azuis. Eles sabem que não podem fazer negócios sem você.

“Agora que duas greves começaram, a única maneira de os estúdios se recuperarem é fazer um acordo justo para roteiristas e atores – um acordo que compartilhe a riqueza com as pessoas que os produzem”, escreveu ela.

“Quando a greve terminar, vamos desenvolver as nossas boas relações com os nossos sindicatos irmãos. Vamos ajudá-los quando precisarem, como fizeram connosco. Vamos restaurar a nossa relação com as empresas e avançar com o trabalho que todos amamos. pendência.”

“Concorri à presidência há dois anos porque acredito que coisas ‘impossíveis’ são possíveis. O MBA 2023 será o próximo exemplo disso. Acredito em atirar alto, falar a verdade ao poder e seguir os limites quando necessário. Estou guiado pela justiça e pelos princípios, e se se trata de “Ao lutar por uma causa justa, eu não como. Ou como diz meu marido: ‘Teimoso como uma merda'”.

Talarico, vencedor do prêmio Peabody e escritor e produtor quatro vezes indicado ao Emmy, é talvez mais conhecido por seu trabalho na série Comedy Central. chave e sino, Ele foi selecionado pelo comitê de indicação do sindicato para concorrer contra Stiehm. Tallarico, que lutou durante anos contra uma cláusula contratual que permite o “abuso contínuo e persistente” de clipes promocionais de cinco minutos de programas de televisão, disse em um comunicado de campanha que o abuso de tais clipes “é significativamente prejudicial à potencial remuneração dos roteiristas”. .”

sobre Chave e Sino“Acumulamos bilhões de visualizações em trechos promovidos enquanto recebemos cheques de centavos de dólar como compensação, porque essa ‘promoção’ na verdade sufoca plataformas compensáveis”, escreveu ele. “Quando o diretor oferece frango no palito para atrair uma compra”, escreveu ele, comparando esses trailers a uma visita ao Panda Express, “os estúdios devem evitar bombardear clientes em potencial com infinitas amostras grátis, sem pagar aos escritores. para o menu completo.” Embora o Contrato Mínimo Mínimo não mencionasse o número de downloads permitidos, a linguagem do contrato não poderia ter pretendido essa supersaturação interminável de clipes “promocionais” não pagos para escritores. Os escritores são definidos para criar programas de TV, não intermináveis ​​​​na Internet mostra mascaramento em forma de “promoção”.

Na eleição de oito membros do conselho, o titular Adam Conover foi o mais votado (2.667), seguido pelos titulares Nicole Yorkin (2.511), Daylin Rodriguez (2.342), Zoe Marshall (2.328) e Dante W. Harper (2.084). Os membros do conselho recém-eleitos são Molly Nussbaum (1551), Scott Alexander (1464) e Rob Forman (1285).

Todos os titulares foram reeleitos, incluindo três dirigentes e cinco conselheiros.