Os críticos odiaram e poderíamos ter feito melhor – diversidade

Chris Evans sabe que os críticos odeiam “Ghosted”, seu filme original da Apple coestrelado por Ana de Armas. O filme, dirigido por Dexter Fletcher, estreou em abril passado com críticas negativas. Atualmente possui uma classificação de 26% no Rotten Tomatoes, e diverso Ele o descreveu como “exagerado e complicado”. (Outros críticos, como David Ehrlich da IndieWire, também foram Ainda mais brutalEle descreveu o filme como “insultuoso e insípido”) em uma nova entrevista Com a revista GQEvans admitiu que o filme poderia ter sido melhor.

“Ghosted me pareceu um filme com o qual cresci, um filme que provavelmente não vemos mais com frequência”, disse Evans. “A questão é se o público abandonou ou não esse tipo de filme.”

GQ então perguntou: “Essa é a pergunta que você fez ou deixou de fora?”

“Ambos”, Evans respondeu. “Eu não achava que o público tivesse superado isso antes, e ainda não acho que eles tenham superado isso, apesar do fato de que, quero dizer, tecnicamente, acho que fizemos um bom trabalho em termos de audiência. Os críticos não “Não gostei. Mas isso está errado.” “O filme, não o apetite do público. Acho que o apetite existe, se for bem feito. Poderíamos ter sido melhores.”

Evans certamente espera se recuperar com dois próximos lançamentos: “Pain Hustlers” no Netflix e “Red One” no Prime Video. Ele filmou esses filmes e Ghosted no mesmo ano, um horário de trabalho que não quer repetir. Na verdade, Evans espera “agir um pouco menos” no futuro.

“Tenho muitos outros interesses”, disse Evans. “Olha, nunca escalei nenhuma montanha nesta área. Não tenho Oscar e não estou de forma alguma ligado aos outros nomes do topo da montanha. Mas também me sinto muito satisfeito.”

Ele continuou: “Não quero isso. Tenho que colocar este assunto no contexto certo”. “Eu ia dizer: ‘Não quero perder muito tempo nesta indústria’, mas isso não parece real… Isso não parece certo. Não quero ocupar muito espaço em uma indústria em que já trabalho há 20 anos… Às vezes me pergunto se eu… estou meio carente – tipo, acho que sou uma pessoa muito motivada. Tenho muita energia … Acordo cedo, faço muita coisa durante o dia, mas nem sempre estou focado em atuar. Às vezes, ler um roteiro é a última coisa que quero fazer.

Evans estrelará ao lado de Emily Blunt em “Pain Hustlers”, que estreia em 20 de outubro na Netflix.