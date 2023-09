Steven Tyler fratura a laringe, e o restante das datas da turnê de despedida do Aerosmith em 2023 foram adiadas para o próximo ano.

CNN

Steven Tyler terá que esperar um pouco mais para voltar a se apresentar enquanto se recupera de uma grave lesão nas cordas vocais.

O cantor de 75 anos sofreu uma fratura na laringe, segundo nota publicada no site de verificação página do Facebook Para sua banda Aerosmith. Como resultado, a banda adiou as datas restantes de sua turnê de despedida “Peace Out” de 2023 para o próximo ano.

“Aos nossos fãs: Infelizmente, a lesão vocal de Steven é mais grave do que se pensava inicialmente. Seu médico confirmou que, além dos danos às cordas vocais, ele sofreu uma fratura na laringe, que exigirá cuidados contínuos.

Ele acrescentou: “Ele está recebendo o melhor tratamento médico disponível para garantir uma recuperação rápida, mas dada a natureza da fratura, foi-lhe dito que paciência é essencial”. Como resultado, todos os shows atualmente agendados do PEACE OUT devem ser adiados para algum momento de 2024, com novas datas a serem anunciadas assim que novas datas forem conhecidas.

A declaração incluía uma nota pessoal de Tyler, que escreveu: “Estou triste por não estar com o Aerosmith e meus irmãos incríveis e os Black Crowes, com os melhores fãs do mundo. !”

No início deste mês, Tyler e a banda anunciaram que ele havia sofrido “danos nas cordas vocais” e “sangramento subsequente”, o que o obrigou a fazer uma pausa de trinta dias nos vocais.

Embora as datas desse período já tenham sido remarcadas, o restante das datas da turnê “Peace Out” durante outubro, novembro e dezembro também serão remarcadas.

A turnê norte-americana de 40 datas foi anunciada como uma celebração dos 50 anos do Aerosmith juntos e uma oferta final.