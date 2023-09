A empresa canadense Tiny adquiriu a Letterboxd em um negócio avaliado em US$ 50 milhões

caixa de correio

A Tiny, uma holding canadense, adquiriu o Letterboxd, em um acordo que avalia o popular site social para fãs de cinema em mais de US$ 50 milhões.

Letterboxd foi fundada em 2011 por dois empresários neozelandeses, Matthew Buchanan e Karl von Rando. Recentemente, ultrapassou os 10 milhões de contas registadas, tendo registado um boom particularmente grande durante a pandemia de Covid, atraindo utilizadores famosos, incluindo Margot Robbie, Olivia Rodrigo, Ava DuVernay e Christopher McQuarrie.

A Tiny, com sede em Victoria, na Colúmbia Britânica, agora possui uma participação majoritária de 60% na Letterboxd, o que lhe confere uma avaliação entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões, disse uma fonte familiarizada com o negócio. diverso. Buchanan e von Rando manterão posições minoritárias no negócio e continuarão a liderar a empresa. Letterboxd, conhecido como “Goodreads for Movies”, planeja aproveitar a nova propriedade da Tiny para estabelecer a plataforma como a rede social líder para cinéfilos em todo o mundo.

“Colaborar com a Tiny representa um grande salto para nós”, disseram Buchanan e von Rando em comunicado. “Vemos isso como uma grande vitória para a nossa comunidade, permitindo-nos melhorar o futuro do Letterboxd com recursos adicionais sem sacrificar o DNA daquilo que o torna especial.”

Andrew Wilkinson, cofundador da Tiny, comentou: “Somos grandes fãs e usuários do Letterboxd há muito tempo e não poderíamos estar mais entusiasmados em unir forças com Matt, Karl e o resto da equipe no longo prazo. Nosso objetivo é fazer do Letterboxd o destino final para quem deseja descobrir… filmes ou discuti-los on-line… Acreditamos que o potencial de mercado inexplorado para descoberta e discussão premium representa uma enorme oportunidade.

O braço de mídia do Letterboxd inclui a revista online Journal; Podcast “The Letterboxd Show”; E muitas outras maneiras de “mostrar filmes e seu talento”.