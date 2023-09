Miss EUA 2023: Noelia Voigt vence a competição

CNN

Noelia Voigt, de Utah, foi coroada a nova Miss EUA em Reno, Nevada, no encerramento do concurso de 2023 no Grand Sierra Resort na noite de sexta-feira, que foi ao ar ao vivo pela CW. Savannah Jankiewicz, do Havaí, ficou em segundo lugar.

Voigt, de 23 anos, derrotou outros 50 campeões estaduais na competição. No início da competição televisionada, o campo foi reduzido para 20 finalistas, depois reduzido para apenas cinco – Voigt, Jankiewicz, Jasmine Daniels da Pensilvânia, Lovia Alzate do Texas e Alexis Lomans de Wisconsin – depois de vestir os trajes de banho exigidos e a noite vestidos. .

Quando questionada sobre o que ela contribuiria para a organização Miss Universo como “embaixadora da marca” e Miss EUA na rodada final de perguntas e respostas, Voigt se descreveu como uma “americana venezuelana bilíngue” e prometeu que alcançaria diversas comunidades em todo o mundo. Estados Unidos.

Os jurados incluíram Vivica A. Fox, a ex-‘Real Housewife’ Luann de Lesseps e o vlogger de beleza Patrick Starr.

Leyla Rose, presidente e CEO da Organização Miss EUA, disse em comunicado no início de setembro que o concurso visa fornecer uma “abordagem moderna e progressiva a uma tradição de 70 anos”. Após a recente mudança de regras implementada pela Organização Miss Universo, surgiu a Miss EUA deste ano O primeiro detentor de título estadual casado – Juliana Morehouse Locklear do Maine. (Morehouse Locklear, filha de uma concorrente do Miss EUA 1994, não avançou para o top 20.)

Imagens de Jason Kempin/Getty Miss EUA Reboni Gabrielle foi coroada Miss Universo 2022 em 14 de janeiro em Nova Orleans.

Voigt sucede à Miss EUA 2022, Morgan Romano, da Carolina do Norte. A própria Romano assumiu o título de Ruboni Gabriel, do Texas, que era cEla foi coroada Miss Universo 2022 Em janeiro.

A vitória de Gabrielle no concurso Miss EUA 2022 foi prejudicada por alegações de algumas de suas colegas concorrentes de que o concurso Foi “manipulado” a seu favor.

Nas semanas seguintes à sua coroação em outubro de 2022, a empresa-mãe da Miss EUA, a Organização Miss Universo, abriu uma investigação e suspendeu a então diretora nacional da Miss EUA, Krystle Stewart – vencedora do concurso Miss EUA de 2008 – e sua empresa, Miss Brands.

Gabriel, Stewart e outros funcionários refutaram as acusações. Gabrielle disse ao E! “Não houve vantagem injusta e nada foi manipulado.” Notícias da época, enquanto Stewart disse em um comunicado: “A última coisa que eu gostaria de fazer é desacreditar nossos concorrentes ou negar-lhes oportunidades iguais de competir de forma justa. .”

Em agosto, o concurso anunciou o fim da parceria com Stewart. Em um comunicado confirmando que uma “investigação abrangente e extensa” sobre as acusações contra o concurso concluiu que eram falsas, a Miss EUA disse que “depois de muita discussão e estudo, (a Organização Miss Universo) e Krystle não conseguiram chegar a um acordo. ” Em relação ao envolvimento contínuo de Crystle e Miss Brand… Crystle decidiu aproveitar o sucesso que obteve com a organização Miss EUA para buscar outros interesses empresariais.

Na noite de quinta-feira, também no Grand Sierra Resort, Uma Sofia Srivastava, de 16 anos, de Nova Jersey, foi coroada Miss Teen USA. Stephanie Skinner, 19, de Nova York, ficou em segundo lugar.