Steph Curry produz Sacramento Parte 2, leva Warriors a mais uma vitória – NBC Sports Bay Area e Califórnia

As sequências são geralmente associadas à indústria cinematográfica, mas Stephen Curry salvou o time dos Warriors na noite de sexta-feira ao produzir uma em Sacramento.

A última vez que Curry entrou em quadra no Golden 1 Center foi em 30 de abril, para o jogo 7 da primeira rodada da série de playoffs da NBA dos Warriors-Kings. Ele marcou 50 pontos, sozinho ajudou seu time a uma vitória que derrotou os Kings, esmagou sua torcida e extinguiu seu querido Ray.

Carrie Sacramento apresentou a Parte 2 na noite de sexta-feira, e esse show foi quase tão incrível quanto o original.

Com seus companheiros tropeçando novamente durante grande parte da noite – algo que pode ser um tema até que os Warriors encontrem coesão – Curry assumiu a responsabilidade de aproveitar o jogo em cada momento crítico para conseguir uma vitória por 122-114.

“Esse cara nunca deixa de me surpreender como ninguém”, disse o guarda Moses Moody, que fez 10 pontos e três roubos de bola, no programa de rádio pós-jogo.

O guarda do Kings, De’Aaron Fox, estava entre aqueles que tentaram desacelerar Curry e não chegaram a lugar nenhum.

“Pergunte a qualquer um. É quase impossível, a menos que você esteja bloqueando o chute, o que é difícil de fazer”, disse Fox aos repórteres. mãos. algo. “Mas isso é algo difícil de fazer, especialmente depois de começar.”

Os 41 pontos de Curry, o melhor do jogo, em 14 de 19 arremessos de campo, incluindo 7 de 10 de longa distância, são apenas pistas para a história. Seu timing foi ótimo.

Quando nenhum outro Warrior fez mais de sete pontos no primeiro tempo, os 18 pontos de Curry os mantiveram à tona. Isso permitiu ao Golden State ter uma vantagem de 60-57 no vestiário.

Enquanto os companheiros de Curry contribuíram com sete pontos nos primeiros sete minutos do terceiro quarto, Curry somou 16 pontos. De repente, os Warriors tinham uma vantagem de 10 pontos faltando 4:52 para o final do quarto.

E quando os Kings construíram uma vantagem impressionante no quarto período – em grande parte graças aos Warriors expondo sua confusão interna com oito das 19 viradas – Curry acertou um triplo em 43,4 segundos para uma vantagem de 120-112 para encerrar o jogo.

“Eu digo às pessoas o tempo todo, eu era o cara que deveria marcar”, disse Chris Paul, que terminou com 10 pontos, 12 assistências e três roubadas de bola, a repórteres em Sacramento. “Então, quando (os defensores) estão lá fora e cometem erros e o pegam, eu digo (aos árbitros) que eles cometem erros com ele.

“Mas ele é muito altruísta. Ele joga da maneira certa. Precisávamos disso esta noite.”

Enquanto os Warriors navegam nas primeiras semanas da temporada, certamente haverá outras noites em que eles terão que contar com curry.

“Ainda estamos aprendendo, como você pode ver no final do jogo”, disse Paul. “Mas queremos vencer e aprender ao mesmo tempo.”

Mas os momentos difíceis não podem ser evitados. Paul, que acertou 9 de 27 nos dois primeiros jogos, é novo no sistema e admite que leva tempo para assimilar totalmente. Andrew Wiggins acertou 9 de 25 arremessos de campo nos dois primeiros jogos. Klay Thompson, depois de chutar mal na noite de estreia, marcou 18 pontos em 7 de 12 arremessos e pode estar a caminho da consistência.

Enquanto isso, Curry está arremessando 22 de 39 (56,4 por cento) do campo e 11 de 24 (45,8) de fora do arco. Até que o resto da turma apareça, ele terá que ser a rocha do time.

“Ele fez o trabalho”, disse Moody. “Ele me surpreende igualmente nos treinos. Ele não faz pausas. Ele está se preparando para ser ótimo. Tenho sorte de ter a oportunidade de ver isso dia após dia, não apenas nos jogos.”

Os Reis-Guerreiros agora têm algo que se aproxima de uma rivalidade. Não há animosidade real, mas a competição é acirrada. Além disso, a torcida aumenta a intensidade das partidas quando os times jogam. Golden 1 pode ser especialmente feroz quando guerreiros chegam à cidade.

O curry parece gostar do meio ambiente.

“Eles têm uma ótima pipoca”, disse ele. “Grite para eles por me fazerem sentir bem antes do jogo. Tenho um balde grande aqui que me deixa feliz, então pode levar para a quadra.”

talvez. É melhor Steve ter cuidado. Talvez o pessoal da Golden 1 saiba disso e mude a receita da pipoca.

