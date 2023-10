Draymond Green retorna de lesão no tornozelo no jogo Warriors-Rockets – NBC Sports Bay Area e CA

Depois de uma lesão no tornozelo ter afastado Draymond Green dos dois primeiros jogos dos Warriors na temporada 2023-2024 da NBA, o veterano atacante retornará às quadras no domingo.

Green disse aos repórteres no sábado que jogará sua primeira partida da temporada contra o Houston Rockets, no Toyota Center, cerca de um mês depois de torcer o tornozelo esquerdo pela primeira vez nesta temporada. Embora Green tenha dito que espera ficar limitado a um minuto, ele disse aos repórteres no treino de sábado que não tem certeza se vai começar ou sair do banco (h/t Anthony Slater do The Athletic).

Ver mais Draymond Green disse que fará sua estreia na temporada no domingo em Houston: “Amanhã. Com certeza.” Ele disse que espera um limite de um minuto, mas ainda não sabe se vai começar ou sair do banco. –Anthony Slater (@anthonyVslater) 28 de outubro de 2023

Green foi liberado para participar dos treinos 5 contra 5 na semana passada, depois de também perder todos os jogos da pré-temporada dos Warriors. A lesão no tornozelo ocorreu pouco antes do campo de treinamento, quando ele caiu no pé do companheiro de equipe Jonathan Kuminga enquanto subia para parar a bola durante um jogo.

Os Warriors estão 1-1 sem seu líder defensivo, perdendo para o Phoenix Suns na abertura da temporada e derrotando o Sacramento Kings no Golden 1 Center na noite de sexta-feira. À medida que eles continuam a aprender uma nova rotina com Chris Paul no chão, o retorno de Green adicionará um elemento necessário – e outra peça ao quebra-cabeça de Steve Kerr.

