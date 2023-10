O que sabemos é a linha do tempo e o papel de Jim Harbaugh

Chad Brown fala sobre o caos que cerca Jim Harbaugh e Michigan O ex-NFL LB avalia todo o caos em torno da acusação de roubo de placas de Jim Harbaugh em Michigan. Esportes a sério

O time de futebol americano da Universidade de Michigan está praticando uma prática tão antiga quanto o próprio futebol universitário: roubo de placas.

Um funcionário de Michigan foi acusado de comprar ingressos para jogos contra a conferência do time e potenciais futuros oponentes do College Football Playoff com o único propósito de roubar placas e observação para que os Wolverines pudessem ganhar vantagem nos jogos.

Esse funcionário, Connor Stallions, foi suspenso pela universidade e a NCAA também está investigando. O técnico Jim Harbaugh negou qualquer envolvimento no esquema de roubo de placas.

De quem Connor Stallions é acusado?

Os Stallions, de 28 anos, supostamente compraram ingressos, usando seu nome verdadeiro, para quase três dúzias de jogos nas últimas três temporadas. De acordo com ESPN.com, 12 escolas Big Ten diferentes foram descobertas e o uso de eletrônicos e um rastro de papel também foram encontrados. Os Garanhões então enviaram os ingressos para outras pessoas em todo o país e também usaram transmissões de televisão para promover o esquema.

Os Stallions compraram ingressos para os jogos do título da SEC de 2021 e 2022, bem como jogos no Tennessee, Alabama, Geórgia, Clemson e Oregon, apenas para o caso de os Wolverines enfrentarem essas equipes em um futuro jogo de playoff.

Os Stallions até compraram ingressos adicionais no Ohio Stadium, em Columbus, para a vitória dos Buckeyes sobre a Penn State em 21 de outubro, mas esses ingressos não foram utilizados.

A regra da NCAA considerada é 11.6.1, que diz em parte: “É proibida a observação pessoal fora do campus para futuros oponentes (na mesma temporada).” O livro de regras também menciona exceções, como quando “um funcionário da organização pode observar futuros oponentes que também participem do mesmo evento no mesmo local”.

“A Big Ten Conference considera a integridade da competição de extrema importância. Dada a natureza contínua da investigação da NCAA, a conferência não tem comentários neste momento”, disse a conferência em comunicado esta semana.

O Yahoo Sports relatou pela primeira vez que o Big Ten recebeu uma notificação da NCAA sobre o método de observação de oponentes de Michigan. Embora roubar banners não seja tecnicamente contra as regras, observar pessoalmente os oponentes foi proibido há quase 30 anos.

Michigan está 8-0 e classificado em 2º lugar no Pesquisa com treinadores LBM nos Estados Unidos. Os Wolverines estão de folga esta semana e jogarão em casa contra o Purdue no dia 4 de novembro.

O que outras equipes estão dizendo sobre o escândalo de roubo de placas em Michigan?

O técnico da LSU, Brian Kelly, disse que é tarde demais para o futebol universitário adotar um sistema de comunicação para impedir o roubo de placas.

“É ridículo” Kelly disse à ESPN. “A implicação absurda é que meu verdadeiro sentimento é que temos muitas pessoas inteligentes que olharam para isso e disseram que deveríamos fazer isso e não perdemos tempo para realmente avançar.

“Mas esta não é a primeira vez que ouvimos falar de roubo de placas, quer tenha havido uma sugestão de que as placas foram roubadas ou que as pessoas tenham comprado ingressos para outros jogos. É tudo parte da razão pela qual isso não faz parte do a equação.”

De acordo com o Yahoo! Esporteso TCU estava ciente de Michigan e de suas tendências de roubo de placas antes do jogo da semifinal do College Football Playoff no Fiesta Bowl na temporada passada.

Os Horned Frogs chegaram ao ponto de usar sinais “falsos” para confundir a defesa dos Wolverines.

“Às vezes congelamos a jogada antes do snap”, disse um técnico anônimo do TCU ao Yahoo. “Nós anunciamos uma jogada e depois apontamos para outra jogada com um sinal antiquado, mas pedimos aos jogadores que executassem a jogada original.”

Antes do jogo da semifinal, a equipe técnica dos Horned Frogs começou a receber telefonemas de outros treinadores alertando-os sobre o suposto hábito de Michigan de roubar placas e procurá-las. Os Horned Frogs quase apagaram a vantagem de 19 pontos no terceiro quarto antes de vencer por 51-45.

Como foi descoberto o escândalo de roubo de placas em Michigan?

Embora seja um segredo bem guardado que Michigan vem roubando placas de algumas maneiras há anos, os detalhes só começaram a surgir este mês.

Como o Washington Post informou esta semana Que uma pessoa associada a uma empresa de investigação externa notificou a NCAA e forneceu-lhes vídeos e documentos de várias unidades de computador de ônibus de Michigan.

Não se sabe quem contatou inicialmente a empresa investigadora.

Segundo o relatório, a investigação da empresa não especificada começou nesta temporada, e a empresa também conduziu entrevistas com pessoas com conhecimento de como Michigan detecta oponentes. Eles levaram suas descobertas à NCAA em 17 de outubro. No dia seguinte, a NCAA disse ao Big Ten e ao Michigan que uma investigação era iminente e com base nas evidências, mais de uma pessoa pode estar envolvida.