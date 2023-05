Stars Force Jogo 6 Final da Conferência Oeste vs. Golden Knights: Por que Vegas falhou no Jogo 5

O Dallas Stars venceu o jogo 5 nas finais da Conferência Oeste por 4 a 2 sobre o Vegas Golden Knights no sábado, afastando-se da eliminação. Aqui está o que você precisa saber:

Com o placar empatado em 2 a 2 no terceiro período, o atacante do Stars Ty DeLandria marcou o gol verde às 10:35 para colocar o Dallas na frente por 3 a 2. DeLandria marcou mais um gol às 12h02 daquele período para selar a vitória das estrelas.

Jason Robertson e Luke Glinding também marcaram para o Dallas. Ivan Barbashev e Chandler Stephenson foram os alvos dos Cavaleiros de Ouro.

Vegas lidera por 3-2 na série. O jogo 6 é às segundas-feiras às 20:00 ET.

O atletaAnálise instantânea:

Vegas desperdiçou outra grande exibição para Hill

Os Golden Knights foram derrotados e eliminados por acaso durante o jogo de sábado, perdendo outra chance de encerrar a série. A única razão pela qual ele esteve tão perto em duas passagens é por causa dos campeonatos de Adin Hill na rede.

Ele ficou de cabeça para baixo e roubou os Stars em várias chances de primeira linha para manter Vegas no jogo, mas no final a pressão ofensiva do Dallas foi demais. – Granger

A profundidade de Vegas foi derrotada

Ambas as equipes marcaram gols de seus melhores jogadores no sábado. Jacques Eichel e Barbashev combinaram para o primeiro gol de Vegas, com Stevenson marcando o segundo. Dallas conseguiu outro gol de Robertson.

A diferença no jogo foi a profundidade dos atacantes, que superaram Vegas em muito. O ala da terceira linha DeLandria marcou os dois gols no terceiro período para selar a vitória, enquanto a quarta linha teve uma grande vantagem na posse de bola na quarta linha do Vegas a noite toda. – Granger

Dellandrea estréia

Dellandrea foi um arranhão saudável nos dois primeiros jogos da série contra o Golden Knights, então sábado foi seu primeiro jogo em Vegas nesta pós-temporada. Dellandrea é um dos melhores atacantes do Stars na cobrança de pênaltis, geralmente proporcionando minutos corajosos no quarto minuto.

Com as estrelas Jimmy Bean e Evgeny Dadonov caindo no jogo 5, DeLandria deu um grande passo. Os Stars tiveram dificuldades para derrotar o goleiro de Las Vegas, Hill, que fez uma defesa incrível após a outra, incluindo roubos de bola de Rob Hintz e Joel Kiviranta na porta.

Dellandrea resolveu o quebra-cabeça marcando duas vezes em menos de dois minutos no terceiro período. Essa provou ser a diferença no jogo, já que os Stars levantaram para forçar um jogo 6 em Dallas. – Yusef

Como será a escalação de estrelas com Jimmy Benn retornando para o jogo 6

As estrelas agora darão as boas-vindas ao capitão Benn de volta à escalação no jogo 6.

Um dos principais eventos a serem observados nos próximos dias será quem sairá para abrir espaço para Ben. DeLandria marcou dois gols, Glending agrega valor na cobrança de pênalti e no círculo do confronto direto e Joel Kiviranta continua apresentando um desempenho forte. Fredrik Olofsson foi uma faísca para a quarta linha nos últimos dois jogos em que teve que deslizar.

Por mérito, a resposta parece ser Mason Marchment, que lutou nesses playoffs, mas era uma escalação regular quando estava saudável. Será interessante ver como Pete DeBoer, o treinador do All-Stars, lida com isso. -Yusef

Principais estatísticas

Robertson se tornou o quarto jogador na história do Star Series / North Stars a marcar cinco gols na rodada anterior à final da Copa Stanley. Os outros três jogadores são Brett Hull (2000), Jimmy Langenbrunner (1999) e Bill Goldsworthy (1968).

(Foto: Chris Unger/Getty Images)