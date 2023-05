O registro da SEC possui oito dos 16 sites de hospedagem regionais • D1Baseball

Notícias



A Comissão de Beisebol da Divisão I lançou 16 anfitriões regionais e, pela primeira vez, metade deles virá de uma conferência: a SEC.

Projetamos que a SEC sediaria sete jogos regionais durante toda a semana, mas o comitê também considerou o trabalho geral da Carolina do Sul digno do oitavo anfitrião fora da liga, embora os Gamecocks tivessem perdido seus últimos quatro jogos do fim de semana e 11 de seus últimos 14 jogos. . Total. A Carolina do Sul terminou com um recorde medíocre de 17-15 no geral na SEC, mas foi impulsionada pelo No. 8 RPI e um recorde de 20-18 contra o Top 50.

Hospedar os Gamecocks é uma leve surpresa, dada a brutalidade do mês passado, mas muito longe de um choque total, devido às métricas gerais e ao impressionante primeiro tempo. Acreditávamos que Campbell (que ganhou a temporada regular do Big South e títulos de torneios de conferências, terminou com um recorde de 14º lugar no RPI e um recorde de 9-5 contra o Top 50 – não é fácil fazer isso como membro do 15º lugar no RPI conferência) tinha um forte argumento, no entanto. Também daríamos ao Southern Miss ou ao Boston College uma vaga regional antes dos Gamecocks. Mas o comitê viu de forma diferente, e isso é tudo o que importava no final.

Os outros 15 anfitriões estão como esperávamos esta manhã. O ACC consegue quatro hosts, enquanto o Big 12, Missouri Valley, Pac-12 e Sun Belt conseguem um cada.

Os 16 anfitriões, em ordem alfabética:

Alabama (Tuscaloosa, Alabama)

Arkansas (Fayetteville, Arkansas)

Auburn (auburn, ala).

Clemson (Clemson, Carolina do Sul)

Carolina costeira (Conway, Carolina do Sul)

Flórida (Gainsville, FL)

Indiana (Terre Haute, Indiana)

Kentucky (Lexington, Kentucky)

LSU (Baton Rouge, Los Angeles)

Miami (Coral Gables, Flórida)

Estado de Oklahoma (Stillwater, Oklahoma).

Carolina do Sul (Columbia, Carolina do Sul)

Stanford (Stanford, Califórnia)

Vanderbilt (Nashville, Tennessee)

Virgínia (Charlottesville, VA)

Wake Forest (Winston-Salem, Carolina do Norte)

O campo completo de 64 sementes, incluindo as 16 classificações nacionais de sementes, será divulgado durante o show de seleção a partir do meio-dia de segunda-feira EST.