Derrick White, do Celtics, vence o jogo 6 no Buzzer: como Boston forçou um jogo 7 contra o Heat nas finais da Conferência Leste

MIAMI — O Boston Celtics está prestes a realizar algo inédito na NBA, um feito extremamente raro na história dos principais esportes profissionais americanos.

Atrás da resposta impressionante de Derrick White antes da campainha soar, o Boston Celtics venceu o jogo 6 das finais da Conferência Leste por 104-103, derrotando o Miami Heat.

O Celtics voltou a empatar a série em 3-3 depois de perder os três primeiros jogos e pode se tornar o primeiro time na história da NBA a vencer um jogo do playoff depois de perder por 3-0.

Cento e cinquenta tentaram e falharam.

“Fé, amor, trabalho em equipe, fisicalidade, crença, esperança, são todas essas coisas combinadas”, disse o técnico do Boston, Joe Mazzola, quando questionado sobre como o Celtics chegou tão longe. “Mas começa com o vestiário. Esses caras tiveram uma escolha a fazer e escolheram acreditar um no outro.”

Apenas cinco times combinados na NHL e MLB, incluindo em 2004, quando o Red Sox fez isso com o Yankees para chegar à World Series, venceram o jogo 7 depois de perder por três pontos na série.

Historicamente, Miami não é o principal rival do Celtics (alô, Lakers), mas Heat e Boston já se enfrentaram três vezes nas últimas quatro temporadas nas Finais da Conferência. E pelo segundo ano consecutivo, as Finais da Conferência Celtics-Heat estão indo para o Jogo 7.

“É assim que tem sido esta temporada”, disse o técnico do Miami, Erik Spoelstra, cujo time ainda está tentando se tornar o segundo time a chegar às finais da Copa do Mundo como oitavo cabeça-de-chave. “Esta é uma série infernal. No momento, não sei como vamos fazer isso, mas vamos chegar lá e fazer isso. E é disso que se trata as próximas 48 horas.” ”

Não importa o que aconteça no jogo 7, que acontece às 8h30 da noite de segunda-feira no TD Garden, ninguém de nenhum dos lados esquecerá essa série tão cedo.

Jimmy Butler acertou três chutes de falta com três segundos restantes para dar ao Heat uma vantagem de 103-102. Marcus Smart errou uma cesta de 3 pontos após um tempo limite, mas White, que foi o fundador da jogada, correu pelo lado esquerdo da quadra enquanto o chute de Smart estava no ar, quicou depois de acertar o aro e trouxe de volta com 0,1 segundos restante – uma jogada que resistiu a uma análise de vídeo realizada pelos árbitros.

“Tudo aconteceu tão rápido – eu realmente não poderia dizer”, disse Jaylen Brown. “Eu sei que Smart atirou e achei bom. Então Derek White veio, como um relâmpago, do nada e salvou o dia, cara. Foi uma jogada incrível.”

“Não me adianta ficar parado ali no canto, quer ele consiga ou não, então estou quebrando vidro e ele me acertou”, disse White. “Vai ser um pouco louco. Meu telefone está realmente explodindo.”

Jason Tatum liderou o Celtics com 31 pontos e 12 rebotes, incluindo 25 no primeiro tempo. Os Browns somaram 26 pontos e 10 bolsas, e Smart brilhou pelo segundo jogo seguido com 21 pontos.

White, que foi incluído na escalação inicial para o jogo 4, marcou 11. O Celtics não perde desde que White se juntou aos outros titulares.

Boston estava jogando sem o árbitro Malcolm Brogdon, o sexto homem do ano da NBA, que perdeu o jogo devido a uma distensão no antebraço direito.

Butler sofreu um dos piores jogos de arremessos que já teve – na temporada regular ou nos playoffs – errando 16 dos 21 arremessos que deu. Mas ele marcou 13 dos 24 pontos de sua equipe no quarto período, incluindo os últimos 10 do Heat nos 2:04 finais. Miami caiu 10 com 3:51 para terminar.

Al Horford errou uma bandeja com 3,0 no relógio e, enquanto Butler acertou calmamente todos os 3 arremessos perdidos, parecia que ele havia encontrado a melhor compensação, já que foi ele quem errou um 3 aberto perto do final do jogo 7 em as Finais do Leste do ano passado contra o Celtics, que poderia ter vencido aquele jogo.

Pelo contrário, foi a derrota mais amarga.

“Basquete no seu melhor”, disse Butler. “Faremos o mesmo teste até passarmos.”

Caleb Martin continuou seu recorde histórico nas finais da conferência com 21 pontos e 15 bolsas. Em sua primeira largada na série – substituindo Spoelstra por Martin em Kevin Love – Martin entrou em jogo e teve média de 17,6 pontos fora do banco na série para o quinto maior por reserva na história das Finais de Conferência.

Bam Adebayo continuou a lutar no ataque, acertando 4 de 16 para 11 pontos. O Heat estava marcando incríveis 33 de 93 como um time, em um jogo em casa. O Celtics não conseguiu escapar do jogo, em parte por causa de 7 de 35 na faixa de 3 pontos. Tatum e Brown foram 0 de 12 de profundidade.

Boston se junta ao Portland Trail Blazers de 2003, ao Denver Nuggets de 1994 e ao New York Knicks de 1951 como os únicos times da NBA a perder por 3 a 0 e até forçar um jogo 7. Todos esses times obviamente perderam, mas todos jogaram o jogo 7 no caminho.

O Celtics, que agora está com 5 a 0 em jogos de eliminação nesta pós-temporada, jogou mais jogos 7 (de longe) do que qualquer outra franquia e, na era Tatum-Brown, eles foram 5 a 1 no jogo 7 desde 2018. .

E eles estarão em casa. Com a chance de escrever um pedaço da história americana.

“Não existe nada pior do que perder por 0-3”, disse Brown. “Sentimos que fomos ao inferno e voltamos. Sentimos que podemos enfrentar qualquer adversidade lançada contra nós na duração do jogo, na duração da temporada ou na pós-temporada. Tudo isso não significa nada se não sairmos e fizermos o nosso melhor em nossa casa em uma noite de segunda-feira.”

Final louco para o jogo 6

Que jogo estressante, urgente e desesperador. Ele liderou o Celtics em dois dígitos em cada tempo. O Heat cortou o caminho de volta todas as vezes, mesmo quando acertou 35,5 por cento do campo para o jogo. A ação parecia um jogo 7, pois ambas as equipes sabiam que toda a temporada poderia estar em jogo.

Para o Celtics, foi na verdade a temporada deles. E eles escolhem a maneira mais interessante de expandi-lo. Todos eles perderam uma vantagem de dois dígitos no final do quarto período.

Depois que a revisão de Mazzulla do replay deu a Butler a chance de colocar o Miami à frente, não apenas empatar o jogo, White devolveu aquele erro inteligente à campainha para forçar o Jogo 7.

Esse final não poderia ser mais insano. – rei

Branco salva o Celtics

O Celtics não conseguiu uma grande vitória para salvar sua temporada e, de alguma forma, White os salvou. As brancas sempre encontram uma maneira de estar no lugar certo na hora certa enquanto jogam mais rápido do que qualquer um.

Na maioria das vezes, há um suspense quando a retração sobe pouco antes do sino, mas você sabe imediatamente que as brancas vão retirá-la bem a tempo. Ele se esgueira em cada fenda do jogo para fazer as jogadas na hora certa e literalmente salvou a temporada do Celtics de morrer. – Weiss

Retorno de calor irracional não é suficiente

Miami pode definitivamente passar para as finais da NBA agora. Veremos se a maneira como eles jogaram nos últimos três minutos os afeta no caminho para o jogo 7.

Até aquele momento, Butler e Adebayo eram muito pobres. Eles acertaram um total de 9 de 37 do campo. Butler apareceu momentaneamente, com um chute raso, e Adebayo estava segurando a bola tão longe da borda que não conseguiu contornar Al Horford.

Acertar 33 de 93 em campo, em casa, em um jogo de eliminação, é incrível. Mas aconteceu, e agora o Heat vai ter que parar essa avalanche vinda do topo da estrada. – Vardon See More

(Foto: Mike Ehrman/Getty Images)