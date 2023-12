SpaceX Falcon Heavy lançará o avião espacial X-37B no domingo à noite no KSC

Um foguete Atlas V lança o avião espacial X-37B da Força Aérea do Cabo Canaveral Um foguete Atlas V da United Launch Alliance coloca um avião espacial X-37B da Força Aérea em órbita do Cabo Canaveral no sábado, 17 de maio de 2020. Aliança de Lançamento Unida

Depois que o veículo robótico de teste orbital X-37B da Força Espacial for lançado novamente no domingo à noite, que tipo de carga secreta ele transportará para o espaço?

Que missões secretas um avião espacial militar não tripulado realizará a uma altitude de 150 a 500 milhas acima da superfície da Terra?

Quanto tempo o ônibus espacial em miniatura em preto e branco permanecerá em órbita, considerando que seu último vôo maratona durou 908 dias?

“É uma plataforma de testes que lhes permite coletar um monte de dados em um ambiente relativamente controlado no compartimento de carga do avião espacial, o X-37B, durante um período de tempo em órbita e ver o quão bem esses sensores funcionam, quão bem aqueles os sensores funcionam”, disse Don Platt, diretor do Centro de Pós-Graduação do Porto Espacial do Instituto de Tecnologia da Flórida em Titusville: “Eles são imunes ao ambiente de radiação do espaço”.

“Depois, eles podem trazê-lo de volta à Terra para análise posterior – o que é uma enorme vantagem em comparação com apenas lançar um satélite em órbita e coletar dados dele. Porque, no final da missão, normalmente não há como fazer isso.” “Devolva aquele satélite”, disse Platt.

“Então, acho que é realmente um banco de testes para a nova tecnologia, para que eles possam ver como ela funciona. Essa é uma das razões pelas quais o avião espacial existe há mais de um ano, porque eles podem construir um banco de dados de bom tamanho na Terra. ” “O desempenho dessa tecnologia e sua exposição ao ambiente espacial por um longo período de tempo.”

Às 20h14 EDT de domingo, um foguete SpaceX Falcon Heavy de núcleo triplo está programado para decolar do Centro Espacial Kennedy da NASA e levar para órbita o X-37B de 29 pés de comprimento, construído pela Boeing, em sua sétima missão secreta.

A SpaceX também tentará lançar a próxima missão Starlink no domingo à noite na vizinha Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral? Fique atento. A Agência Nacional de Inteligência Geoespacial emitiu um alerta de navegação para lançamentos de foguetes das 23h de domingo até as 3h31 de segunda-feira – refletindo os horários recentes de lançamento do Falcon 9. Mas a SpaceX ainda não fez um anúncio público.

Mais detalhes sobre a missão X-37B de domingo:

Janela de lançamento: 10 minutos.

10 minutos. localização: Almofada 39A.

Almofada 39A. Pouso de reforço: Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral.

Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral. Cobertura ao vivo: Começa 90 minutos antes da decolagem em floridatoday.com/space.

mais: O misterioso avião espacial militar X-37B decolará em uma aeronave Falcon Heavy do Centro Espacial Kennedy

“Quase concluímos o trabalho de pré-lançamento do nosso próximo lançamento espacial de segurança nacional, o terceiro foguete Falcon Heavy usado para lançar uma carga útil de segurança nacional”, disse o Brig. A general Christine Banzenhagen, que comanda o lançamento espacial Delta 45, disse em um comunicado à imprensa na quinta-feira.

“Nossa equipe fez um ótimo trabalho na preparação para este importante lançamento e estamos fazendo mais nos bastidores. Estamos melhorando nossos processos para tornar nossas capacidades de lançamento mais responsivas às necessidades de segurança nacional”, disse Banzenhagen.

Após a fase de separação, os propulsores duplos do Falcon Heavy dispararão estrondos sônicos na Costa Espacial, retornando à Terra sólida nas Zonas de Aterrissagem 1 e 2 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Oficiais da Força Espacial recusaram um pedido de comentários adicionais sobre a missão de domingo. Um comunicado de imprensa de 8 de novembro afirmou brevemente que o avião espacial permitiria “múltiplos experimentos avançados”, tais como:

Operando espaçonaves reutilizáveis ​​em novos sistemas orbitais.

Experimente futuras tecnologias de conscientização espacial

Investigar os efeitos da radiação severa nas sementes de plantas fornecidas pela NASA e coletar dados para futuras missões espaciais tripuladas de longa duração.

“Se nos lembrarmos, nos primeiros dias do ônibus espacial – e certamente antes do desastre do Challenger – os militares tinham missões ultrassecretas do ônibus espacial, “disse Platt.” E, claro, essas missões duraram apenas duas semanas. “

Ele acrescentou: “Mas talvez este tenha sido um precursor do tipo de capacidades que agora podem ser alcançadas usando a nossa nova tecnologia de forma automatizada, sem a necessidade de humanos”.

O X-37B foi lançado pela última vez em maio de 2020 a bordo de um foguete Atlas V da United Launch Alliance da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral. Durante essa missão, a espaçonave realizou o experimento do módulo de antena eletro-óptica de radiofrequência do Laboratório de Pesquisa Naval; Duas experiências da NASA para estudar os efeitos da radiação; e FalconSat 8, um pequeno satélite desenvolvido pela Academia da Força Aérea dos EUA e patrocinado pelo Laboratório de Pesquisa da Força Aérea.

O avião espacial autopilotado passou um recorde de 908 dias em órbita baixa da Terra antes de concluir sua missão em novembro de 2022 – gerando estrondos sônicos no centro da Flórida antes de pousar nas instalações de lançamento e pouso do KSC.

“Mais uma coisa: tradicionalmente, os aviões espaciais têm baixas forças G durante a reentrada. Portanto, isto é bom para qualquer tecnologia sensível que possa ser danificada quando regressam numa cápsula que tenha um nível mais elevado de forças G durante o seu regresso. atmosfera voltará para a Terra”, disse Platt.

Para obter as últimas atualizações do cronograma de lançamento do Cape, visite floridatoday.com/launchschedule.

Rick Neil Ele é o correspondente espacial do Florida Today (para mais de suas histórias, Clique aqui.) Ligue para Neale em 321-242-3638 ou rneale@floridatoday.com. Twitter/X: @Rick Neal1

