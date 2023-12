Sorteio da Copa América 2024: Estados Unidos enfrentam Uruguai e Argentina pode enfrentar Canadá

O sorteio da fase de grupos da Copa América de 2024 foi realizado nesta quinta-feira em Miami, com os Estados Unidos – anfitriões do torneio – enfrentando Uruguai, Panamá e Bolívia no Grupo C. O torneio será realizado de 20 de junho a 14 de julho de 2024. Será realizado em 10 estados.

A Argentina de Lionel Messi junta-se ao Peru, Chile, Canadá ou Trinidad e Tobago (dependendo da equipa que se qualificar) no Grupo A.

O segundo grupo consiste em México, Equador, Venezuela e Jamaica. O Grupo D inclui Brasil, Colômbia, Paraguai, Costa Rica ou Honduras (dependendo da seleção classificada).

Os dois jogos dos playoffs de qualificação, com Canadá x Trinidad e Tobago e Costa Rica x Honduras, serão disputados em 23 de março no Toyota Stadium em Frisco, Texas.

Os dez países membros da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) não precisaram passar por processo de qualificação para o torneio. No entanto, a Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Centro-Americana e Caribe (CONCACAF) teve que reservar seu lugar. Na semana passada, Estados Unidos, Jamaica, México e Panamá confirmaram suas vagas no torneio.

Qual é o formato da Copa América de 2024?

As equipes de cada grupo de quatro jogarão entre si uma vez.

As duas primeiras equipes desses grupos se classificam para as quartas de final, onde o vencedor de cada grupo enfrentará o vice-campeão. Os quatro vencedores dessas partidas avançarão para as semifinais, e os vencedores das duas semifinais se enfrentarão na final no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 14 de julho.

Empates são permitidos na fase de grupos, pois o resultado após 90 minutos (mais acréscimos) será definitivo. Na fase eliminatória, os jogos empatados após os 90 minutos entrarão em prorrogação de 30 minutos. Se o placar permanecer empatado após 30 minutos da prorrogação, uma disputa de pênaltis será concedida para determinar a equipe vencedora.

Três das últimas sete finais da Copa América foram decididas nos pênaltis.

Principais histórias na fase de grupos

O confronto entre os Estados Unidos e o Uruguai em Arrowhead, no dia 1º de julho, será o teste final para as forças dos Estados Unidos da América. Como será o desempenho deles contra o time favorito da Copa América? Será que eles incomodarão os gigantes da CONMEBOL dentro do Arrowhead Stadium, um dos estádios mais turbulentos do mundo, dias antes do Quatro de Julho?

Depois, há Argentina x Chile no MetLife Stadium em 25 de junho, uma revanche poética entre dois rivais da Copa América. Na última vez que as duas seleções jogaram aqui, Messi se aposentou da seleção após ser derrotado pelo Chile pelo segundo ano consecutivo. Esta partida pode dar a Messi um final de conto para fechar um dos capítulos menos favoritos de sua carreira. – Melanie Ansidi, escritora de futebol

Leitura obrigatória

(Foto: Eva Marie Ozcategui/Getty Images)