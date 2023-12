Nick Sirianni admite que os Eagles esperavam que Christian Ellis cancelasse as isenções – NBC Sports Philadelphia

Quando os Eagles dispensaram o linebacker Christian Ellis na quarta-feira, eles esperavam que ele liberasse as dispensas para que pudessem trazê-lo de volta ao time de treino.

Ops.

Em vez disso, eles o perderam. Os Patriots colocaram Ellis sob isenção. Seis times (Patriots, Cardinals, Titans, Falcons, Broncos e Dolphins) entraram com uma ação contra o linebacker de 24 anos. Campo Yates da ESPN mencionado.

“Sabíamos que ele tinha alguns bons times especiais e achei que ele fez um bom jogo naquele dia também. Esperávamos (que ele liberasse as isenções)”, disse o técnico dos Eagles, Nick Sirianni. “Mas você sabe que é um prazer ter Christian fique de pé. Mas obviamente esperávamos recuperá-lo. Está em um bom lugar. Eu desejo a ele tudo de bom.”

Em última análise, isso parece um erro de julgamento por parte da diretoria dos Eagles. A equipe esperou até quarta-feira para libertar Ellis, provavelmente na esperança de fazê-lo entrar sorrateiramente.

Os Eagles tinham outras opções para criar uma vaga no elenco para o novo linebacker Shaq Leonard. Primeiro, eles poderiam ter colocado Leonard no time de treino para começar. Mas eles também poderiam ter eliminado Albert Okwuegbunam, que agora está de volta como quarto tight end.

Em vez disso, eles trocaram um linebacker de 24 anos que vem de dois jogos difíceis na defesa, mas tem sido um pilar em times especiais. Não é grande coisa no grande esquema das coisas. Os Eagles estão 10-2 e perder um jogador de times especiais não vai afundar a temporada. Mas foi uma decisão estranha.

Os Eagles têm quatro jogadores sem bola em seu elenco de 53 jogadores: Zach Cunningham, Nicholas Morrow, Leonard e Ben Van Someren. Sirianni disse na sexta-feira que se sente “bem” em colocar os Eagles na posição.

Mas onde os Eagles podem realmente sentir falta de Ellis é nos times especiais.

Se os Eagles tivessem trazido Ellis para o time de treino, ele teria sido elegível para a promoção três vezes em dias de jogo. É provavelmente por isso que os Eagles o dispensaram em vez de Van Someren, que já foi promovido à seleção três vezes nesta temporada.

Em 2023, Ellis jogou mais snaps de times especiais do que qualquer jogador do elenco. Ellis lidera os Eagles com 238 snaps de equipes especiais, à frente de Kelly Ringo (225), Josh Jobe (212), Patrick Johnson (189) e Nolan Smith (166).

Quem preencherá essa lacuna nas grandes unidades de equipes especiais de Michael Clay?

“Obviamente nem sempre se limita a uma pessoa específica e não a outra”, disse Sirianni. “Mas com alguns dos outros caras, teremos vários jogadores diferentes ocupando posições em todos os seus diferentes times. Muito entusiasmados com Ben e com o que ele tem sido capaz de contribuir em times especiais. , e temos sido muito bons em equipes especiais este ano.”

