Sony cancela Dr. Oz Shaw por concorrer ao Senado da Pensilvânia

Desde o lançamento de sua campanha no final do mês passado, o médico celebridade apareceu mais na programação conservadora da Fox News.

Quando Oz apresentou seu caso no Senado, um porta-voz da campanha disse à CNBC que ele “mora” e “vota” na Pensilvânia. A campanha não disse onde Oz mora no estado de Keystone ou quando se mudou para lá.

Oz mora em Nova Jersey há quase duas décadas e se registrou para votar no endereço de seus sogros na Pensilvânia no início deste ano, de acordo com a Associated Press.

A Sony não citou a indicação de Oz ao anunciar que seu programa coletivo seria substituído por The Good Dish. O show, apresentado por sua filha Daphne Oz, estreará no dia 17 de janeiro, três dias após a última transmissão de “Dr. Oz”.

Também adotou linguagem associada ao ex-presidente Donald Trump, começando com uma referência em seu primeiro vídeo de campanha ao grito de guerra de “América em primeiro lugar” defendido pelo 45º presidente.

Oz também passou os primeiros dias de sua campanha criticando o que descreveu como parcialidade da mídia e esforços para “eliminá-la”.

Tommy enfrentou uma reação de seu partido depois que no início deste ano ele votou no segundo julgamento de impeachment de Trump por incitar tumultos em 6 de janeiro no Capitol. Trump foi absolvido naquele julgamento no Senado.

Os democratas mal detêm a maioria no Senado devido a seus 48 assentos, dois independentes se alinhando com os democratas e um voto de corte fornecido pelo vice-presidente Kamala Harris.

Em seu anúncio de “The Good Dish” que substituiu The Oz Show, a Sony Pictures observou que “originalmente se originou dos clipes semanais populares de The Dr. Oz Show” e “é uma oportunidade para os espectadores se sentarem à mesa e Desfrute de deliciosas receitas para a família servidas pelos melhores dos melhores. Os melhores que trazem uma visão profissional, sabedoria do mundo real e pratos sobre os temas do dia enquanto preparam pratos deliciosos. ”

“a bom prato Ele fornecerá atalhos simples, dicas para economizar dinheiro, direções indispensáveis ​​e instruções fáceis que tornarão a vida mais fácil, deliciosa e divertida! Experiência para ajudar a dar a cada espectador a confiança para cozinhar e desfrutar de comida como um profissional e, o mais importante … ajudar a saber o que há para o jantar. “