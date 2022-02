Simpósio Internacional de Medicina Desportiva na 41ª Edição dos Jogos Mundiais de Medicina e Saúde, Algerway, Portugal entre 3 e 10 de julho de 2022

O que Pat Maggie (basquete, Canadá), Todd Richardson (softbol, ​​EUA), Talimeran Ao (futebol, Índia), Hugh Fisher (caiaque, Nova Zelândia / Canadá) e Surendra Punia (powerlifting, Índia) têm em comum? Eles são os atletas mais condecorados? Resposta Eles são todos profissionais médicos altamente aclamados! Se você acha que médicos e esportes são como limão e queijo, veja isso.

Se sua imagem do médico é a de um trabalhador super ocupado usando um copo grande e gordo, e ele não tem tempo para sua própria saúde ou felicidade, isso é um alerta. Visite rapidamente www.Medigames.com e você descobrirá a terra da fantasia dos jogos médicos e de saúde do mundo. Você encontrará centenas de profissionais e estudantes médicos e de saúde, participando do que você pode reconhecer para as Olimpíadas para Médicos. Você pode encontrar cardiologistas altamente competitivos, médicos de clínica geral, neurologistas carregados e ortopedia cheia de adrenalina, tudo sob o mesmo teto!

Sim, os profissionais médicos e de saúde estiveram muito ocupados nos últimos anos, levando à nossa guerra contra a epidemia do governo que ocorre uma vez por século. Mas agora que o pior ainda está por vir, com o mundo em estado de desordem, que melhor descanso pode haver para nossos principais jogadores? Os Jogos Mundiais Médicos e da Saúde, realizados anualmente desde 1978, são um evento esportivo de classe mundial especialmente organizado para profissionais médicos e de saúde. A 41ª edição deste ano dos Jogos Mundiais de Medicina e Saúde e Seminário Internacional de Medicina Esportiva está programada para ocorrer entre 3 e 10 de julho de 2022 em Alcarve, Portugal.

A cada ano, 1.500 participantes de mais de 40 nações diferentes se reúnem para competir em 20 ou mais disciplinas individuais ou em grupo; Ao respeitar os valores olímpicos. O ex-jogador internacional de tênis de mesa, treinador internacional e diretor fundador da P3 Sports Moonmoon Mukherjee, que foi selecionado como representante especial da Índia pela P3 Sports, organizador dos Jogos Mundiais Médicos e de Saúde MediGames deste ano, disse: Esta é uma grande oportunidade para se expressar ao mais alto nível. Espero que este jogo seja um alívio muito necessário para os profissionais médicos e um forro de esperança para a nuvem negra da peste.

Oportunidade de praticar esportes como atletismo, ciclismo, natação, badminton, basquete, vôlei, vôlei de praia, futebol, levantamento de peso, judô, natação, tênis de grama, tênis de mesa, hóquei, squash, xadrez, tiro, mountain bike. Em 6 faixas etárias diferentes, na maioria dos campos, médicos e profissionais de saúde são realmente inelegíveis para escolher.

As instalações desportivas de nível olímpico em Algrave, a mesa bem desenhada e o charme do verão português serão o sonho de qualquer atleta. Combinado com cozinha mediterrânea bem conservada, embarque de 3 a 5 estrelas, academia e instalações de entretenimento no interior, passeios turísticos e oportunidades de compras, este é um evento esportivo altamente competitivo. A Cerimônia de Medalha e o Cocktail & International Sports Medical Symposium serão o melhor espaço de networking para qualquer profissional médico e de saúde.

A Índia tem uma boa parcela de atletas da profissão médica. Dr. Talimeren Ao (Futebol, Capitão, Jogos Olímpicos de 1948) e Major Dr. Surendra Punia (Powerlifting, 4 ouro, 2010-13, Campeonato Mundial) não são incomuns. Cada vez mais profissionais de saúde nos últimos tempos estão indo à academia e usando tênis de corrida para se destacar em vários níveis estaduais, nacionais e internacionais. Assim, embora a Índia seja conhecida como a indústria farmacêutica do mundo e o melhor destino de turismo médico, estamos prontos para ver os nossos profissionais médicos e de saúde chegarem ao pódio em Algrave.

“Nos últimos dois anos, mostramos grande respeito aos nossos principais Guerreiros do Governo. Por que não dar #FundIndianDocs para aqueles que não podem pagar o pacote mínimo para esportes, mas podem pilotar o tricolor no cenário mundial? a equipe #CheerIndianDocs”, disse Mukherjee.