Siemens supera previsões de lucros e diz que crescimento das vendas desacelerará em 2024

A Siemens relatou na quinta-feira um aumento de 10% no crescimento da receita no quarto trimestre fiscal, para um recorde de 21,4 bilhões de euros (US$ 23,2 bilhões), superando as expectativas, mas espera uma desaceleração em 2024.

O grupo industrial alemão espera que as vendas cresçam 4-8% nos próximos 12 meses, abaixo do aumento de 11% registado no ano fiscal de 2023 que terminou em Setembro, principalmente devido às perspectivas moderadas para a sua divisão de automação industrial.

“A Digital Industries espera um crescimento de receita semelhante para o ano fiscal de 2024, entre 0% e 3%. Isto se baseia na suposição de que, após a redução de estoques por parte dos clientes, a demanda global em negócios de automação, especialmente na China, aumentará novamente no segundo semestre. “Do ano.” “O ano financeiro”, disse o grupo em seu relatório de lucros.

No entanto, a potência industrial desfrutou de resultados trimestrais e trimestrais recordes, no final do ano fiscal.

Os lucros industriais cresceram 7% para um nível recorde de 3,4 mil milhões de euros no quarto trimestre, superando as expectativas da empresa de 3,34 mil milhões de euros, para atingir um nível recorde de 11,4 mil milhões de euros para este ano.

O lucro líquido foi de 1,9 mil milhões de euros no trimestre, elevando o valor anual para um máximo histórico de 8,5 mil milhões de euros, enquanto o fluxo de caixa livre também atingiu um máximo recorde de 10 mil milhões de euros para o ano inteiro.

A Siemens propôs aumentar o seu dividendo de 4,25 euros por ação no ano anterior para 4,70 euros por ação.

As ações da empresa subiram 5,6% durante o início do pregão em Frankfurt na quinta-feira.

“O ano fiscal de 2023 foi um ano recorde: em nosso negócio industrial, o lucro e as margens de lucro atingiram máximos históricos e quase dobramos nosso lucro líquido para um nível histórico”, disse o presidente e CEO da Siemens, Roland Busch, em um comunicado.

“Nossa estratégia está valendo a pena, à medida que continuamos a acelerar as transformações digitais e sustentáveis ​​de nossos clientes.”

A Bosch também disse à CNBC na quinta-feira que a empresa está a beneficiar à medida que os clientes procuram alinhar-se com a tendência global de sustentabilidade, ao mesmo tempo que permanecem competitivos num mundo cada vez mais digitalizado.

“Os subsídios, a lei de controle da inflação e outras medidas que chegam ao mercado – estão realmente em nossas mãos, porque é dinheiro que deveria ir para o futuro, tecnologias futuras, inovação, e é aí que a Siemens está muito presente”, acrescentou Busch. … Forte.