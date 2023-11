Lucid está entrando no mercado de SUVs elétricos com o Gravity de três fileiras

A Lucid Motors anunciou oficialmente seu próximo carro elétrico, o Gravity SUV de três fileiras. Baseado na mesma plataforma do único outro veículo da Lucid, o sedã Aero, o Gravity é a primeira incursão da empresa com sede na Califórnia no lucrativo e ferozmente competitivo mercado de SUVs.

Lucid diz que o SUV terá um alcance de até 440 milhas e pode acelerar de 0 a 60 mph em menos de 3,5 segundos. Seu preço base será de US$ 80.000 e espera-se que entre em produção no final de 2024.

Mas o cenário parece muito diferente do que era há três anos, quando a Lucid levantou pela primeira vez a possibilidade de um SUV elétrico. O mercado de veículos elétricos de luxo, em particular, é intensamente competitivo e supersaturado neste momento, com ofertas da Audi, Mercedes-Benz, Cadillac e BMW. Especialistas dizem que a era da adoção precoce de veículos elétricos acabou e que veículos acessíveis são o que mais precisamos – e não outro modelo de luxo abaixo de US$ 100 mil.

Além disso, foi um ano difícil para Lucid. A empresa reduziu recentemente as suas metas de produção, fazendo com que o preço das suas ações atingisse o nível mais baixo de todos os tempos. Os custos de fabricação da Lucid são astronômicos, e a empresa perde impressionantes US$ 227 mil em cada carro que vende, de acordo com Jornal de Wall Street. Continua a lutar para encontrar clientes para os seus veículos eléctricos.

Além de todas essas notícias difíceis, Gravidade aparece como um novo sinal de esperança para Lucid. Fundada como Atieva em 2007, a empresa começou a fabricar baterias de alto desempenho para todas as equipes de Fórmula E. Ela mudou seu nome para Lucid Motors em 2016 com a promessa de fazer um sedã de médio porte que parecesse um carro-chefe enorme e espaçoso. O SUV logo o seguiu. READ Eu não estou prendendo a respiração por Robinhood

Este SUV demorou um pouco para chegar aqui, graças à pandemia e outros atrasos. Mas agora que foi devidamente revelado, o Gravity parece ser a continuação do sedã de luxo Air. Em primeiro lugar, parece ser um pioneiro no espaço dos veículos elétricos, com um alcance de 440 milhas com uma única carga. Isso é mais do que outros SUVs elétricos de três fileiras, incluindo o modelo Tesla

A Lucid, é claro, usa suas estimativas de autonomia para apresentar capacidade e desempenho de bateria acima da média. O alcance do Air foi originalmente estimado em mais de 520 milhas com uma única carga, embora testes de alcance subsequentes tenham descoberto que era muito menor. As estimativas de autonomia não podem ser apresentadas isoladamente, uma vez que as temperaturas exteriores, os estilos de condução e os tipos de estradas afetam o valor final.

Em termos de design, Gravity é repleto de curvas suaves e linhas onduladas. O perfil aerodinâmico esconde habilmente uma cabine alongada e torna o formato geral elegante e sinaliza o impulso para a frente. Um tema continua na traseira do carro: o pilar C em ângulo agudo parece uma flecha atirada para frente. A Lucid diz que tem como meta um coeficiente de arrasto inferior a 0,24, que a empresa afirma ser incomparável a qualquer outro SUV de três fileiras à venda hoje.

Mas só porque é esportivo não significa que não possa fazer coisas de SUV, como rebocar e rebocar. Lucid diz que com “os motores de veículos elétricos mais produzidos em massa do mundo”, o Gravity será capaz de transportar até 1.500 libras de carga útil ou rebocar no máximo 6.000 libras. Isso o coloca diretamente abaixo do Ford F-150 Lightning em termos de capacidade, o que é uma loucura de se pensar. READ Dow Jones caiu 300 pontos enquanto a confiança do consumidor diminui

Assim como o Lightning, o Gravity terá uma “caixa grande” – embora não tenhamos outros detalhes sobre capacidade de carga ou portas de alimentação. Temos essa foto de duas mulheres de biquíni e com vergonha do corpo, então pelo menos é assim.

Com o advento dos carros elétricos de carregamento rápido de 800 volts, a Lucid, é claro, teve que fazer melhor. O Gravity possui construção de 900 V, somando 320 quilômetros em apenas 15 minutos quando conectado a um carregador rápido de 350 kW.

“A gravidade levará nossos clientes mais longe com menos baterias, usando assim energia menos valiosa”, disse o CEO da Lucid, Peter Rawlinson, em um comunicado à imprensa. “Uma bateria menor, mais leve e de alta tecnologia significa menos metal e metais preciosos, menos energia para carregar, menos consumo de eletricidade, menos pressão sobre a rede, peso mais leve e um veículo mais dinâmico. Quando dizemos que estamos aqui para avançar tecnologia, é isso que queremos dizer – é A sustentabilidade está realmente no negócio.

Tal como acontece com o Air, a Lucid enfatiza a amplitude e o espaço de carga como pontos de venda exclusivos do Gravity. Os assentos da segunda e terceira fileiras são rebatíveis para revelar 112 pés de espaço de carga espaçoso. Este é o caso dos Ford Explorers e Toyota Sequoias de todo o mundo e deverá ajudar a captar os clientes que consideram a gama atual de veículos elétricos demasiado estreita. Lucid diz que sete passageiros podem sentar-se confortavelmente dentro do Gravity.

Dois displays principais dominam o interior: um display OLED curvo de 34 polegadas que flutua acima do volante e serve como painel de instrumentos e tela de infoentretenimento; E um segundo painel piloto na consola central que também se dobra para revelar espaço de arrumação adicional. Gravity contará com software de sistema operacional de próxima geração da Lucid, que pode ser atualizado pelo ar. READ As vendas e entregas da Tesla aumentaram no segundo trimestre, à medida que a demanda por créditos fiscais aumentou

Haverá também uma série de recursos projetados para melhorar o “bem-estar”, que incluem o Lucid Sanctuary, que é vagamente descrito como “uma coleção revolucionária de experiências cuidadosamente projetadas para proporcionar tranquilidade em movimento”; e Lucid Spaces, onde um clique “transforma a cabine em um oásis tranquilo, mergulhando os motoristas na atmosfera tranquila de locais como Lake Tahoe ou Joshua Tree”. Esperamos que isso ajude a reduzir os incidentes de violência no trânsito quando estiver preso no trânsito.