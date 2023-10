Quanto ganham os trabalhadores do UAW? Uma olhada nos salários por hora nos estados dos EUA

‘Ainda não chegou:’ Presidente do UAW diz que greve dos trabalhadores da indústria automobilística continua O presidente do UAW, Sean Fine, dirigiu-se aos sindicalistas, dizendo que a greve foi um sucesso, mas que ainda havia trabalho a ser feito.

Sem nenhuma desaceleração à vista, milhares de membros O sindicato United Auto Workers entra em sua quinta semana de greveg contra as três montadoras de Detroit.

Recentemente, 8.700 trabalhadores na maior fábrica da Ford abandonaram os seus empregos, colocando a empresa em risco de perder quase 30 milhões de dólares por dia em lucros.

trabalhadores em A fábrica de caminhões da Ford Kentucky constrói o Ford Super DutyA Expedição Ford e o Lincoln Navigator. O Super Duty está entre os produtos mais rentáveis ​​vendidos pela Ford. Os veículos fabricados na fábrica geram receita anual de US$ 25 bilhões, segundo comunicado da Ford.

Os trabalhadores horistas sindicalizados na fábrica exigem um contrato justo e melhores salários. Junte-se aos 25.300 trabalhadores da indústria automobilística que já estão em piquete Em instalações selecionadas da Ford, GM e Stellantis em todo o país.

De acordo com o que foi noticiado pela Associated Press. O Detroit Three já demitiu quase 4.800 trabalhadores automotivos em fábricas que não estavam em greve. Os trabalhadores em greve recebem US$ 500 por semana do fundo salarial de greve do sindicato.

Greve do UAW Onde estão as coisas com a greve chegando a um mês e a paciência de alguns trabalhadores se esgotando

Como o salário de um trabalhador automotivo se compara ao de outros trabalhadores horistas?

De acordo com Bureau de Estatísticas Trabalhistas dos EUAO salário médio de um trabalhador automotivo é de cerca de US$ 28 por hora. Este salário aumentou cerca de um dólar em relação ao ano anterior.

Nos estados onde as três montadoras de Detroit têm fábricas, os trabalhadores estão em greve por melhores salários. Veja como os salários médios por hora se comparam em outras ocupações populares:

Na indústria de cuidados infantis, na indústria de preparação de alimentos e serviços e na indústria de produção, os empregos de produção pagam mais por hora em todos os estados.

Os salários médios por hora dos trabalhadores da produção são mais elevados na Califórnia, Washington e Illinois, cada um dos quais está entre os 20 estados mais caros dos Estados Unidos. De acordo com dados de paridade de preços regionais do Bureau of Economic Analysis.

O salário médio por hora dos trabalhadores que cuidam de crianças é mais baixo em Kentucky, que está entre os estados onde os bens de consumo são mais baratos nos Estados Unidos. De acordo com dados da BEA. Os cuidadores de crianças ganham em média US$ 12,28 por hora.

Como os salários dos trabalhadores da indústria automobilística se comparam aos salários dos CEOs?

Os trabalhadores do setor automóvel dizem que os seus salários permaneceram estagnados, mesmo com o aumento dos lucros e das remunerações dos CEO das empresas automóveis de Detroit.

Juntas, as três empresas alcançam lucros quase recordes Ela relatou lucros de US$ 21 bilhões somente no primeiro semestre deste ano.

“Espere um minuto”, diz a guilda. Você pausou o COLA, então vamos trazê-lo de volta, já que você está ganhando dinheiro agora e verá Os salários dos CEOs estão ficando cada vez mais altosArt Wheaton, diretor de estudos trabalhistas da Universidade Cornell em Ithaca, Nova York, disse:

Os trabalhadores de nível 1 – qualquer pessoa que ingressou na empresa em 2007 ou antes – ganham em média quase US$ 33 por hora, de acordo com os resumos de contrato do Detroit Three. Os contratados depois de 2007 fazem parte da camada inferior e ganham até US$ 17 por hora com base em um aumento anual de 6% no contrato mais recente.

Nem todos os trabalhadores da indústria automobilística de Detroit Three estão próximos dos salários mais altos. Os trabalhadores temporários ou adicionais recebem menos.

No que diz respeito à remuneração do CEO – US$ 29 milhões para Mary Barra da GMUS$ 21 milhões para Ford Jim Farley e US$ 24,8 milhões para Stellantis em 2022, Como observou recentemente a Free Press.

Greve do UAW: Aqui está o que as montadoras de Detroit devem oferecer ao UAW para conseguir um acordo, dizem os especialistas

O que torna o UAW especial?

Abolição das classes salariais

Aumento salarial de 40% durante todo o período do contrato. Os 40% indicam o aumento dos salários dos executivos.

– Reajustar o subsídio de custo de vida para combater a inflação.

Uma pensão fixa para todos os funcionários.

O direito de greve devido ao fechamento de fábricas.

Menos semana de trabalho e mais férias remuneradas.

Limite o uso de trabalhadores temporários.

Aumento dos benefícios para os atuais aposentados.

Desde que a greve começou em meados de setembro, o presidente do UAW, Shawn Fain, expandiu a greve duas vezes para incluir 38 centros de distribuição de peças em todo o país e a Lansing Delta Assembly da GM, juntamente com a Chicago Assembly da Ford e a Kentucky Truck.

Existem cerca de 115.000 membros do UAW ainda trabalhando.

Jimmy L. LaRue Ele contribuiu para este relatório