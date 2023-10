O governo dos EUA concederá US$ 7 bilhões para estabelecer sete centros de hidrogênio (H2Hubs)

O hidrogênio no transporte vive um paradoxo do ovo ou da galinha. As empresas não investem na produção desse gás para uso em automóveis porque não há demanda suficiente. Enquanto isso, as montadoras não estão investindo muito dinheiro em células de combustível, porque as pessoas não terão onde encontrar hidrogênio. Parece que o governo dos EUA quer acabar com esta questão fornecendo o abastecimento necessário através de investimentos públicos. Para ser mais preciso, estamos a falar de 7 mil milhões de dólares, o que levará à criação de sete novos centros de hidrogénio em todo o país.

O Departamento de Energia divulgou mais informações sobre o assunto e fez questão de ressaltar que “faz parte da agenda de Investimentos na América do presidente Biden, um pilar fundamental da economia Biden”. Em muitos países, tal comunicação seria proibida pelas leis eleitorais por uma razão simples: o Departamento de Energia é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e não algo que pertence a um político ou partido. Enquanto as pessoas debatem se Joe Biden – que tem 80 anos – não é velho demais para tentar a reeleição, ele já disse que concorrerá como candidato democrata. Como candidato, apresentar qualquer uma das acções do seu governo como pessoais equivaleria a usar o Estado como instrumento eleitoral. Aparentemente, isso é perfeitamente normal nos Estados Unidos.

Para além da apresentação controversa destas medidas, aqueles que estavam ansiosos por ver resolvido o dilema do ovo ou da galinha do hidrogénio nos EUA podem comemorar. Se tudo correr conforme o planejado, eles poderão comprar um Toyota Mirai ou Hyundai NEXO em muito mais estados do que apenas na Califórnia. Outros fabricantes de automóveis também podem decidir oferecer produtos semelhantes, para não mencionar camiões eléctricos de célula de combustível (FCETs), como o Nikola Tree FCEV, que poderiam beneficiar de uma oferta mais extensa de hidrogénio.

Um dos grandes problemas dos veículos elétricos a células de combustível (FCEVs) resume-se à acessibilidade, tanto para o hidrogénio como para as células de combustível. Um carro com célula de combustível de primeira geração teve recentemente de ser substituído na Alemanha. Até que Westberg ficou chocado ao descobrir que custaria € 103.764,17 ($ 109.041 à taxa de câmbio atual) para colocar seu Hyundai ix35 FCEV 2016 em funcionamento novamente. Ele o usou por apenas 84 mil quilômetros (52.195 milhas) e sete anos. Embora o ix35 FCEV tenha sido produzido em escala muito baixa, isso ainda é assustador.

Foto: Hyundai

Quanto ao hidrogénio, Alexander Vlaskamp disse em Junho passado que é “É muito caro, cerca de quatro a cinco vezes o que seria interessante para nossos clientes usarem.” O CEO da MAN está apostando mais em caminhões elétricos a bateria (BETs), o que está alinhado com o que a Volkswagen vê como o futuro. Eles nunca mencionam o que acontece quando caminhões que transportam nove ou mais baterias semelhantes às usadas em carros precisam ser substituídos. No caso da Tesla, custa US$ 20 mil.

O governo dos EUA parece estar ciente de pelo menos uma destas preocupações. O Departamento de Energia prometeu produzir esses centros de hidrogênio – oficialmente chamados de H2Hubs “Hidrogénio limpo e de baixo custo – um produto energético valioso que pode ser produzido com zero ou quase zero emissões de carbono.”

O problema é o seguinte: dos sete novos H2Hubs, pelo menos três deles usarão gás natural, o mesmo método usado para a maior parte do hidrogênio usado atualmente no mundo. Estamos falando de centros de hidrogênio nas Montanhas Apalaches (ARCH2), na Costa do Golfo (HyVelocity) e no Centro-Oeste (MachH2). Isto cria essencialmente o que é classificado como hidrogénio cinzento – obtido por reforma a vapor do metano (SMR) ou gaseificação sem captura de carbono. Face ao que revelou o Ministério da Energia, apenas as duas primeiras centrais incluirão captura de carbono.

Os outros quatro H2Hubs são Califórnia (ARCES), Heartland, Mid-Atlantic (MACH2) e Pacific Northwest (PNW H2). Dependerão da energia renovável e nuclear para produzir hidrogénio verde. MACH2 será reaproveitado “Infraestrutura histórica do petróleo” Para transportar hidrogênio através de dutos. Cada um destes projetos irá gerar cerca de mil milhões de dólares, mas não irá gerar a mesma quantidade de empregos, o que é muito incerto.

Enquanto o ARCHES H2Hub irá gerar 220.000 empregos diretos – 130.000 na construção e outros 90.000 em empregos permanentes – o Heartland Hydrogen Center criará apenas 3.880 empregos diretos, divididos em 3.067 empregos na construção e 703 empregos permanentes. Apesar dos investimentos e objetivos semelhantes, a disparidade na criação de empregos entre estes projetos só pode ser esclarecida através de uma análise mais atenta de todos os detalhes.

Agora, teremos que esperar até que os H2Hubs estejam em funcionamento para ver se eles podem fazer a diferença na descarbonização do transporte. O Departamento de Energia reconhece que carros e caminhões representam apenas uma pequena parte do problema e disse que os centros ajudarão a reduzir os níveis de energia “As emissões de setores industriais difíceis de descarbonizar representam 30% do total das emissões de carbono dos EUA.” operações portuárias, “Produção de fertilizantes”, “Geração de eletricidade”, E “Aquecimento ambiente em climas frios” Eles estão entre os alvos. Desde que os H2Hubs possam realmente fornecer hidrogénio azul ou verde a preços razoáveis, os 7 mil milhões de dólares que os Estados Unidos planeiam investir poderão revelar-se um investimento que vale a pena.