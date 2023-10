Os preços do petróleo estão no centro das atenções enquanto o Irã alerta sobre a escalada da guerra entre Israel e o Hamas

Os futuros do petróleo estavam sob vigilância na noite de domingo, enquanto diplomatas e líderes ocidentais alertavam o Irão para não se envolver na guerra entre Israel e o Hamas, enquanto as forças israelitas pareciam à beira de uma invasão terrestre de Gaza.

“Os mercados de energia são os primeiros derivativos a impulsionar o sentimento amplo do mercado esta semana, com o petróleo bruto e o gás natural levando os investidores a negociar volatilidade (opções), além de hedges clássicos como ouro e títulos do Tesouro”, disse Chris Weston, chefe de pesquisa da Mercados de Energia. A corretora Pepperstone, com sede em Melbourne, em nota.

O petróleo bruto abriu ligeiramente em baixa, com os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate sendo negociados em baixa



Caiu 30 centavos, ou 0,3%, para US$ 87,39 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York na noite de domingo.

ser visto: O conflito entre Israel e Gaza ameaça despertar a inflação nos Estados Unidos e os investidores estão preocupados

Axios informou no sábado que o Irã havia feito isso Entregue uma mensagem a Israel Não pretende agravar a guerra entre Israel e o Hamas, mas não terá outra escolha senão intervir se a operação israelita em Gaza continuar.

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão alertou contra a escalada, dizendo que outros na região estavam prontos para agir. Relatado pela ReutersCitado pela agência de notícias semi-oficial iraniana Fars.

A Agência de Notícias Fars, citando Hossein Amir Abdullahian, disse: “Se os ataques sionistas não pararem, todos os partidos na região terão as mãos no gatilho”.

O exército israelense anunciou no domingo o fechamento de sua fronteira norte com o Líbano em resposta aos ataques do Hezbollah, em meio a temores de que o grupo apoiado pelo Irã abra uma segunda frente. Reportagens disseram.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse: “Há o risco de escalada deste conflito, abrindo uma segunda frente no norte e, claro, envolvendo o Irão – e isso é um risco”. “Enfrente a nação”, disse ele à CBS News.No domingo de manhã. “Este é um risco do qual estávamos cientes desde o início.”

Este risco é a razão pela qual o presidente Joe Biden está a agir rapidamente para mover forças navais, incluindo porta-aviões, para o Mediterrâneo oriental e para o Golfo Pérsico, disse Sullivan. Ele acrescentou que estas medidas eram “uma mensagem muito clara de dissuasão para qualquer país ou partido que procure explorar esta situação”.

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, num telefonema no domingo, contra qualquer escalada do conflito entre Israel e o Hamas. De acordo com a Reuters.

O gabinete de Macron disse num comunicado: “O Presidente da República alertou o Presidente Raisi contra qualquer escalada ou extensão do conflito, especialmente para o Líbano”.

A declaração acrescenta que, dadas as relações de Teerã com o Hezbollah e o Hamas, é responsável por evitar a escalada e “deve fazer todo o possível para evitar inflamar a região”.

O petróleo subiu acentuadamente na sexta-feira, com os traders parecendo relutantes em manter posições vendidas antes do fim de semana. Petróleo WTI e Brent

O índice global saltou cerca de 6% na sessão de sexta-feira.

Os receios de que a guerra entre Israel e o Hamas pudesse repercutir-se, possivelmente envolvendo o Irão e a ameaça ao fornecimento de petróleo do Médio Oriente, levaram os traders a reconstruir o prémio de risco depois de o aumento inicial da última segunda-feira ter sido apagado nas sessões subsequentes.

O aumento também recebeu um grande impulso depois de os países do G7 se terem comprometido a reforçar as sanções às exportações de petróleo russas, observou Stephen Innes, sócio-gerente da SPI Asset Management, numa nota.

Os temores de uma escalada pesaram sobre o mercado de ações na sexta-feira, embora o Dow Jones Industrial Average (DJIA) tenha quebrado uma seqüência de três perdas semanais consecutivas e o S&P 500 SPX tenha registrado um segundo ganho semanal consecutivo. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo caíram à medida que os investidores compraram dívida pública numa fuga em direção à qualidade, desfazendo parte do forte salto nos rendimentos que pesava sobre as ações desde o final de julho. Os lucros e as taxas de dívida movem-se em direções opostas.

"É uma situação de risco negativo, dado o potencial para um aumento significativo em