Qual é o custo dos novos hotéis Janu da Aman?

Os fãs das marcas – conhecidas como “Aman Junkies” – acostumaram-se a pagar tarifas altíssimas, que começam em US$ 3.200 por noite no Aman New York, inaugurado em agosto de 2022.

A maioria dos quartos tem uma varanda privada com vista para as Colinas Azabudai, um novo complexo urbano localizado num bairro privado da cidade de Minato.

Jean-Michel Gathy, designer de interiores do hotel que também projetou vários hotéis Aman, bem como o One&Only Reethi nas Maldivas, disse que o design tem uma “energia jovem, viva e divertida que o diferencia da personalidade equilibrada e composta de Aman”. Rah e St. Regis Lhasa no Tibete.

As tarifas noturnas no Jano Tokyo começam em US$ 944, segundo a empresa.

No entanto, a CNBC Travel não conseguiu encontrar nenhum quarto antes de agosto de 2024 por menos de US$ 1.000. Durante a alta temporada no final de 2024, os preços dos quartos básicos saltam para cerca de US$ 1.400 por noite, excluindo impostos, o que é semelhante ao custo de estadia em um hotel. Sala de entrada de Amanoi No Vietnã, durante o mesmo período.