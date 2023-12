Este estudante da NYU possui uma mina de criptomoedas de US$ 6 milhões. Seu segredo foi revelado.

O processo não fornece evidências conclusivas dessas ligações, e o rastro do dinheiro público termina na Binance, uma bolsa de criptomoedas. Usando uma criptomoeda chamada Tether e encaminhando-a através da bolsa offshore Binance, os investidores do Sr. Yu tornaram impossível saber de onde veio o dinheiro. No momento da transação, as operações offshore da Binance não estavam em conformidade com as regras bancárias dos EUA, segundo o Word. Governo dos Estados Unidos.

Jerry Yu, proprietário majoritário do site no Texas.

No mês passado, a Binance se declarou culpada de violar as regulamentações contra lavagem de dinheiro, concordando em pagar mais de US$ 4,3 bilhões em multas e confiscos. No centro do caso federal estava o caso Binance Inobservância Com leis que incluem a Lei do Sigilo Bancário, que exige que os credores verifiquem as identidades dos clientes e relatem transferências de dinheiro suspeitas.

Yu encaminhou as perguntas a Gavin Clarkson, advogado da BitRush, que disse por e-mail que a empresa “cumpre todas as leis e regulamentos federais, estaduais e locais exigidos, incluindo leis e regulamentos bancários”. Ele disse que as alegações feitas por Krypton, incluindo o fato de não ter sido pago pelos serviços na mina, eram “infundadas e infundadas”.