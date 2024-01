QL House, Portugal Imóvel – Arquiteto Elétrico

QL House, Portugal Real Estate, Edifício Moderno Português, Fotos de Arquitetura Residencial

16 de janeiro de 2024

Arquitetos: VISIOARQ ARQUITECTOS

Localização: Faro, Portugal

Fotos de Fernando Guerrera

QL House, Portugal Casa

O Casa QL O projeto foi um exercício de blocos de equilíbrio e integração natural. A articulação de dois volumes sobrepostos e verticais criou não só uma dinâmica espacial específica, mas também diferentes relações visuais entre cheio e vazio, entre claro e escuro – devido à dinâmica das sombras – entre áreas privadas e semi-privadas e a envolvente entre vistas .

Dois pisos e uma cave albergam um plano funcional preciso: jardim, piscina, sala de verão, sala de estar e jantar, instalações sanitárias, cozinha comum e de verão, quatro quartos, escritório e espaço para ludoteca. A circulação é criada por uma escada contínua junto ao jardim interior que ilumina todos os espaços interiores da casa.

Os quartos, no primeiro andar, debruçam-se sobre o verde da paisagem envolvente e aproveitam o terraço na cobertura da sala e cozinha de verão para criar zonas contemplativas no piso superior. De um lado, um console simétrico acolhe a entrada principal da casa, enquanto do outro, uma pérgula sombreia a área da piscina e da sala, suavizando os verões especialmente quentes.

Paredes brancas de concreto aparente formalizam os blocos. Por outro lado, os quartos possuem uma fenda nas aberturas laterais e persianas metálicas motorizadas que filtram a luz do interior sem considerar a paisagem envolvente, certamente uma das mais valias do projecto.

QL House ganhou o prêmio Archilovers Best Project 2017 e foi indicada para o WAN Awards | Lista restrita de 2017 na categoria concreto.

QL House, Portugal – Informações do Edifício

Nome do Projeto: Casa QL

Escritório de Arquitetura: VISIOARQ ARQUITECTOS – https://visioarq.pt/

Tamanho do projeto: 1484 m²

Tamanho do local: 2.715 m²

Data de conclusão: 2016

Níveis de construção: 3

Foto de Fernando Guerrera

Casa QL, Portugal Imagens / Informações 160124 da VISIOARQ ARQUITECTOS

Localização: Faro PortugalSudoeste da Europa

