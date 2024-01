ANA Aeroportos de Portugal revela ‘Experiência Biométrica’

Vinci Aeroportos – Parceiro Corporativo Centro FTE Digital, Inovação e Startup – A ANA Aéroportos de Portugal lançou uma nova experiência biométrica em cinco grandes aeroportos numa parceria estratégica com a Vision-Box.

O projeto, que visa transformar a experiência de viagem, foi lançado nos aeroportos de Lisboa e Porto e estará disponível nos aeroportos de Faro, Funchal e Ponta Delgada no segundo semestre de 2024.

A fase inicial do projeto ‘Aeroportos VINCI através da Experiência Biométrica’ está a ser implementada nos voos da TAP Air Portugal no espaço Schengen. Na próxima fase, serão adicionadas companhias aéreas adicionais e uma gama mais ampla de destinos, incluindo voos para além dos países europeus. A iniciativa consiste na automatização total das viagens dos passageiros através da biometria, inaugurando uma nova era de viagens contínuas e sem contacto nos aeroportos de Portugal, onde apenas é necessário o rosto do passageiro para voar.

“Estamos muito entusiasmados com este lançamento, que representa o mais avançado investimento em inovação nos aeroportos, com resultados tangíveis para a experiência do passageiro”, afirmou Thierry Ligonier, CEO da ANA Aeroportos de Portugal. “A tecnologia de reconhecimento facial permitirá uma viagem mais rápida e simples, onde os passageiros ganharão conforto e tempo, garantindo total segurança e confidencialidade dos seus dados e processos. Estamos entusiasmados com esta introdução e com a expansão da biometria para mais companhias aéreas e aeroportos, tornando o processo de embarque ainda mais eficiente.”

Toda a experiência biométrica é orquestrada através da plataforma Seamless Journey da Vision-Box, que integra todas as partes interessadas em uma única jornada e ecossistema de gerenciamento de identidade.

Ao investir em biometria sem contacto de última geração, a ANA Aeroportos de Portugal e o governo português estão a racionalizar processos, a melhorar a eficiência operacional e a melhorar as infraestruturas, ao mesmo tempo que garantem uma melhor experiência do cliente nos aeroportos portugueses e promovem um ambiente de dados interligados entre partes interessadas de confiança. .

“A Vision-Box tem orgulho de liderar ainda mais o caminho em experiências de viagem perfeitas”, disse Miguel Leitman, CEO e fundador da Vision-Box. “Como pioneiro em soluções de viagens baseadas na biometria, o lançamento da 'Experiência Biométrica dos Aeroportos Vinci' no nosso país de origem sublinha o nosso compromisso de redefinir as viagens de passageiros na Europa e no mundo. O projeto reflete o compromisso da Vision-Box em elevar os padrões de serviço, melhorar a experiência aeroportuária e contribuir para os destinos turísticos de Portugal com chegadas e partidas sem papel. Estamos orgulhosos de apoiar este projeto, refletindo o nosso compromisso de revolucionar globalmente as práticas de viagens contínuas e dar um passo em direção a um mundo mais conectado.