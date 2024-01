Elementos para abrir localização em Portugal no primeiro semestre de 2024

A Elementis vai abrir uma nova unidade em Portugal, que incluirá um centro de excelência e um laboratório de I&D.

Sediada no Porto e com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2024, a unidade irá apoiar as especialidades de cuidados pessoais e de desempenho da empresa, ao mesmo tempo que reforça a capacidade de I&D existente nos laboratórios da empresa na Ásia e nos EUA.

Relacionado: Tendências: Bye Bye Under Eye Concealer, Madara Cosmetics, Looks Maxing, Male Beauty e muito mais

A Elementis espera investir 3 milhões de euros (3,2 milhões de dólares) em Portugal para abrir a nova unidade até ao final de 2024, além de um investimento anual de até 6 milhões de euros (6,4 milhões de dólares) em pessoas, instalações e capital. laboratórios.

O instituto pretende estabelecer parcerias com instituições locais como a Universidade Católica do Porto através do Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF) da Escola Superior de Biotecnologia.

Paul Waterman, CEO da Elementis, comentou: “A nova localização da Elementis no Porto será um espaço aberto e inspirador para os nossos colaboradores e clientes colaborarem em demonstrações práticas, apresentações e formação. Temos planos ambiciosos para introduzir mais de 50 novos produtos. Até 2026, esta nova localização desempenhará um papel importante na execução desses planos.”