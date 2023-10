Purdue, estado de Michigan, é classificado em primeiro lugar na pesquisa da mídia de basquete masculino Big Ten

O problema com as pesquisas de pré-temporada é que elas parecem especialmente vazias quando cada ano termina sem quaisquer resultados tangíveis. Talvez seja por isso que seja especialmente apropriado ver o Bordeaux como favorito no campeonato nesta temporada.

Esta pré-temporada marca o sétimo ano em que conduzimos a Pesquisa Oficial/Não Oficial da Mídia de Basquete Masculino, uma amostra anual compilada por Adam Gardy do Columbus Dispatch e por mim. A pesquisa incluiu dois escritores de cada uma das 14 escolas da associação e, às vezes, revela-se bastante precisa. Em outros anos, era comicamente impreciso.

Não sei por que fazemos isso. Não porque as previsões da pré-temporada sejam infundadas (medidas têm um certo valor na definição dos resultados), mas porque quando se trata dos Dez Grandes, isso muitas vezes parece vender falsas esperanças. Ao longo dos sete anos apenas este exercício foi organizado dois Duas equipes Big Ten jogaram na Final Four – Michigan em 2018 e Michigan State em 2019. Embora prevejamos anualmente quem serão os melhores times e jogadores da liga, a liga ainda tem um desempenho inferior no final. Desde o cancelamento do Torneio da NCAA de 2020, a conferência produziu 26 propostas para o Torneio da NCAA e, coletivamente, alcançou 23-26 em jogos do torneio, enviando apenas quatro equipes para o segundo fim de semana. Enquanto isso, AAC, WCC, Conference USA e Mountain West enviaram equipes para a Final Four nas últimas três temporadas.

Esta é a história recente das Dez Grandes e não pode ser evitada. Costumo usar esta coluna de pré-temporada para promover este time ou aquele jogador. Mas tudo soa um pouco vazio depois de um tempo. A conferência aproxima-se de um quarto de século sem um campeão nacional. Isso ocorre apesar de nenhuma liga ser mais vista na televisão, nenhuma liga receber mais atenção e nenhuma liga produzir consistentemente tantos times de torneio da NCAA quanto esta. Mas a falta de retorno, especialmente recentemente, dá a sensação de um esquema de marketing multinível.

Como esperado, atrás de Zach Eddy, o MVP quase unânime da pré-temporada, Purdue é o favorito deste ano, recebendo 24 dos 28 votos de primeiro lugar do nosso estimado painel. Os Boilermakers conquistaram o título da liga da temporada regular por três jogos na temporada passada, 15-5, e o torneio da conferência pós-temporada.

É justo usar a premissa acima para enquadrar esta equipa do Bordéus? Por um lado, não, são jogadores universitários e vão escrever a sua própria história. Por outro lado? Sim muito. Nenhum programa incorporou a despedida de março desta liga como o Boilers. A derrota no primeiro turno do ano passado para Fairleigh Dickinson, 16º colocado, foi provavelmente um cartão postal. Perdendo para o menor dos 363 times da Divisão I do país com o maior jogador da América? Depois das recentes derrotas para o Norte do Texas e St. Peter’s? Você não pode inventar essas coisas.

Apesar dessa finalização, os Boilers são os claros favoritos do campeonato. Você não pode escolher contra Eddie. Você não pode escolher entre jovens guardas e talentos universitários. Você não pode escolher contra Matt Painter. É muito provável que Purdue faça o que Purdue faz – jogue uma marca de basquete de luxo e monte uma temporada regular de destaque.

E depois disso?

Alguém realmente espera que Purdue chegue à Final Four? Alguém realmente acha que os Boilers darão a esta liga o impulso de importância nacional de que tanto necessita? Essa fé parece um pouco… cega.

Atrás de Purdue, Michigan State está em primeiro lugar em quatro de nossas votações de pré-temporada e em segundo em 24. Os Spartans estão carregados e são um candidato legítimo à Final Four. Porém, um time muito parecido com este perdeu 13 jogos no ano passado.

Em seguida, misture. Maryland é escolhido para terminar em terceiro ou quarto lugar em 19 das 24 votações. Illinois é escolhido em todos os lugares do terceiro ao sétimo, Wisconsin entre o terceiro e o nono, Indiana entre o quarto e o nono, e o estado de Ohio entre o terceiro e o nono (com apenas um voto para décimo terceiro lugar).

Nenhuma equipe dirige a série como a Northwestern. Um ano depois de fazer apenas sua segunda aparição no torneio da NCAA na história do programa, o programa de Chris Collins foi escolhido por três eleitores para terminar em terceiro, dois eleitores em sexto, cinco em sétimo, sete em oitavo e quatro em nono. Três ficaram em 10º, dois em 11º, um em 12º e um em 13º.

A dispersão faz sentido. A classificação do Big Ten do ano passado foi uma bagunça gloriosa. Northwestern venceu em Rutgers na última noite da temporada regular, garantindo sua 12ª vitória na liga, a maior do programa desde 1930-31, e selando a vitória dos Wildcats sobre o segundo colocado no Big Ten Tournament. Se Northwestern perder naquela noite? Os gatos caíram para um Nono lugar Ele termina.

Na temporada passada, 11 dos 14 times da liga terminaram entre 12-8 e 9-11. Desses 11, nove terminaram entre 23º e 44º no ranking de eficiência KenPom. Quão melhor era realmente que o outro? Não foi muito. A maior parte da liga foi separada por algumas posses de bola aqui e ali e pelos caprichos do calendário – pegar os times certos na hora certa, evitar jogadas duplas contra os melhores times da liga e proteger o campo da casa.

Este ano deve ser bem parecido. Com Purdue e Michigan State claramente em uma categoria à parte, o peso do cronograma deve ser particularmente pesado. Vale a pena mencionar:

• Illinois joga duas vezes contra Purdue e MSU, junto com Maryland.

• Michigan também conquistou Purdue e Michigan State duas vezes, assim como Ohio State e Illinois.

• A Northwestern University obtém a dualidade estadual Purdue-Michigan, juntamente com Maryland e Illinois.

• Nebraska enfrenta Purdue e Michigan State, ambos em casa.

• Ohio State também joga contra Purdue (em casa) e Michigan State (fora).

Em última análise, a liga será determinada pelos jogadores. Eddie está em uma classe própria. Ele foi incrível na temporada passada e, a menos que diminua de tamanho, não terá problemas em replicar tal domínio. Ele é o Jogador do Ano da Pré-temporada e se junta ao primeiro time da pré-temporada pelos companheiros de equipe Jahmir Young (Maryland), Terrence Shannon Jr. (Illinois), Tyson Walker (Michigan State) e Boo Boy (Northwestern).

O recém-chegado da Penn State, Ace Baldwin Jr., recebeu 14 dos 28 votos como Transferência do Ano antes do início da temporada. É difícil dizer. O guarda de 1,80 metro foi o 10º Jogador do Ano do Atlantico e o Jogador Defensivo do Ano da última temporada, antes de seguir o técnico Mike Rhodes da VCU para a Penn State.

Mackenzie Mgbako, um novo ala/atacante em Indiana, é uma potencial estrela estreante na liga e recebeu 19 votos de Estreante do Ano. Considerando o que Indiana perdeu nesta temporada (Tracey Jackson-Davis, Jalen Hood-Schinino, Reece Thompson, Miller Kupp, Tamar Pitts), ele será fundamental na tentativa dos Hoosiers de manter o ímpeto no Ano 3 sob o comando de Mike Woodson.

Isso nos leva à temporada 2023-2024 e aos resultados da última pesquisa de pré-temporada:

Jogador do ano

Zach Eddy, Bordéus (27)

Ele também recebeu votos: Tyson Walker, estado de Michigan (1)

Estudante do ano

Mackenzie Mgbako, Indiana (19)

Ele também recebeu votos: DeShaun Harris Smith, Maryland (5); Xavier Booker, estado de Michigan (2); Myles Colvin, Purdue e Scottie Middleton, estado de Ohio (1)

Transferência do ano

Ace Baldwin Jr., Estado da Pensilvânia (14)

Ele também recebeu votos: Olivier Nkamhua, Michigan (6); Jamison Battle, estado de Ohio (4); Kell Weir, Indiana, e AJ Store, Wisconsin (2)

Primeira equipe – Big Ten jogador um time Votos Zach Eddy 56* Jahmir Jovem 55 Terrence Shannon Jr. 55 Tyson Walker 46 Boo garoto 45

Segunda equipe – Big Ten jogador um time Votos Clifford Omoruyi 36 AJ Hoggard 26 Ace Baldwin Jr. 11 Kise Tominaga 11 Coleman Hawkins 8

*- Por unanimidade

Ele também recebeu votos: Bruce Thornton, estado de Ohio 7; Julian Reese, Maryland 6; Steven Kroll, Wisconsin 5; Dawson Garcia, Minnesota 5; Braden Smith, Purdue 5; Chucky Hepburn, Wisconsin 4; Xavier Johnson, Indiana 4; ZK, estado de Ohio 4; Mackenzie Mgbako, Indiana 4; Payton Sandfort, Iowa 4; Jaden Akins, estado de Michigan 3; Connor Essegian, Wisconsin 3; Olivier Nkamhua, Michigan 3; Tony Perkins, Iowa 3; Batalha de Jamison, estado de Ohio 2; Fletcher Loyer, Purdue 2; AJ Storr, Wisconsin 2; Tyler Wahl, Wisconsin 2; Malik Hall, estado de Michigan 1; Ben Crikey, Iowa 1; Dona Scott, Maryland 1; Matar Wear, Indiana 1

Enquete de pré-temporada de Brendan Quinn

1. Bordéus

2. Estado de Michigan

3. Wisconsin

4. Maryland

5. Estado de Ohio

6.Illinois

7. Indiana

8. Rutgers

9. Nebrasca

10. Sim

11. Noroeste

12. Michigan

13. Pensilvânia

14. Minessota

Jogador do ano: Zach Eddy

Estudante do ano: Mackenzie Mgbako

Transferência Sunnah: Oliver Nkamhua

Primeira equipe – Big Ten

Zach Eddy

Tyson Walker

Kise Tominaga

Terrence Shannon Jr.

Jahmir Jovem

Segunda equipe – Big Ten

Penhasco Omoruyi

Chave Zed

Braden Smith

AJ Hoggard

Payton Sandfort

(Foto de Zach Eddy no Big Ten Championship da última temporada: Quinn Harris/Getty Images)