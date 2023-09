Guedes ficou desanimado quando Portugal empatou com a Geórgia

Os georgianos estão invictos nos últimos 18 testes contra Portugal, entrando no confronto do Grupo C em Toulouse, com a vitória mais recente chegando por uma margem de 27 pontos em março.

Mas mesmo enquanto Portugal, apoiado por uma multidão partidária, expandia tanto na defesa como no ataque, Storti aproveitou ambas as oportunidades com bravura.

Houve drama até o final, quando a prostituta substituta da Geórgia, Tengisi Zamdaratze, empatou o placar, mas Luka Matkawa empurrou sua conversão lateral para fora.

A Geórgia perdeu o primeiro jogo por 35 a 15 para a Austrália e sofreu falta no reinício, mas Guedes converteu sua tentativa de pênalti para deixar o placar empatado.

A partida começou eletrizante quando o lateral David Niniashvili, de 21 anos, que joga pelo Lyon no Top 14, fez uma excelente defesa com uma mão para Akaki Tabutsadze.

O extremo georgiano cruzou devidamente o primeiro tento aos 90 segundos no Estádio de Toulouse e foi substituído por Dedo Abjandatze.

Sob forte pressão, um remate de Guedes voltou a favorecer a Geórgia, com Abzhandadze a marcar uma grande penalidade para aumentar a vantagem de Lelos.

Gela Aprasidze estava no meio-campo de Portugal enquanto os georgianos dominavam após uma infeliz repercussão após passe de Dornik Zalakonia – eles fizeram apenas 16 desarmes nos primeiros 30 minutos.

O segundo chute de Abjandadze acertou a trave, mas o defensor Francisco Fernandez salvou Portugal, que perdeu por 28 a 8 para o País de Gales no jogo de abertura.

Niniashvili prosperou quando Portugal chutou a posse de bola e brilhou como lateral no contra-ataque.

Mas contra a corrente do jogo, Portugal espalhou a bola pelas mãos, pisou Beka Saginadze e Abrasitse e bateu Niniashvili.

A conversão de Samuel Márquez voltou ao poste, mas as comemorações de Portugal duraram pouco, já que Fernandez recebeu um cartão amarelo por um ombro desarmado na prostituta da Geórgia, Shalva Mamukashvili.

Uma segunda tentativa georgiana foi anulada quando o passe de Abrasitz foi para a frente, enquanto a Geórgia tentava capitalizar a sua superioridade numérica, deixando o resultado em 13-5 ao intervalo.

Marks marcou de pênalti no segundo tempo, depois que Vladimir Sachanitse passou por cima de Geronimo Portela.

O meio-scrum de Portugal acrescentou então um segundo pênalti para reduzir a vantagem da Geórgia para dois pontos.

Enquanto Portugal pressionava, Storti encontrou o extremo com um belo passe através da rede e contornou facilmente Alexander Todua e Niniashvili para fazer o segundo remate.

Marcus converteu Portugal numa vantagem de 18-13 no último quarto, e os adeptos de Portugal começaram a acreditar que uma vitória histórica estava à vista.

Storti teve o hat-trick negado por excelentes coberturas da Jalacônia, e os portugueses, estimulados por Márquez e Portela, comandaram tudo.

Depois, o remate de Zamdaratze, a conversão falhada de Matkawa e Kudez empurrou um pênalti nos acréscimos para encerrar um final divertido.

Portugal enfrenta agora a Austrália em St Etienne, no dia 1 de outubro, e Fiji, em Toulouse, uma semana depois, enquanto o próximo adversário da Geórgia será em Bordéus, no dia 30 de setembro, antes do País de Gales encerrar a campanha em Nantes, no dia 7 de outubro.

O capitão de Portugal, Tomas Appleton, disse: “Obviamente estamos felizes com o resultado, estamos muito felizes com o desempenho. Construímos realmente uma base para o futuro, especialmente para o que vem a seguir. Na próxima semana.

“Tivemos muitas oportunidades de vencer o jogo e perdemos algumas, por isso acho que precisamos trabalhar um pouco mais.”