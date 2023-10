Portugal regista um pequeno excedente orçamental em 2024, embora com um crescimento lento

Uma vista do parlamento português durante um debate sobre o orçamento do Estado para 2020 no parlamento em 6 de fevereiro de 2020 em Lisboa, Portugal. REUTERS/Rafael Marchante/Foto de arquivo Obtenha direitos de licença

LISBOA (Reuters) – Portugal divulgou seu projeto de orçamento para 2024 na terça-feira, projetando um superávit de 0,2% do PIB, apesar de uma desaceleração econômica de 2,2% a 1,5% esperada este ano devido a taxas de juros mais altas e exportações lentas para os principais mercados parceiros. Na Europa.

Este ano, o governo espera agora um excedente de 0,8%, o segundo maior de Portugal em quase cinco décadas, depois de um excedente de 0,1% em 2019, e uma enorme melhoria em relação à previsão anterior de um défice de 0,4%. No ano passado, o país teve um déficit de 0,4% do PIB.

Num documento apresentado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, ao parlamento, onde os socialistas no poder têm maioria, o rácio da dívida pública é fixado em 98,9% do PIB no próximo ano, abaixo dos 103% deste ano, a primeira vez que cairá abaixo disso. Pontuação de 100% desde 2009.

No documento, o Governo fiscalmente austero afirma que irá realizar uma “avaliação das medidas progressivas e de apoio emergencial” às pessoas que lutam com a inflação e as taxas de juro elevadas, e reiterou um “compromisso com as contas públicas comuns”.

A UE absorve cerca de 65% das exportações portuguesas de bens e serviços e este ano, Portugal já sente os efeitos negativos de uma recessão ou recessão em alguns dos seus principais parceiros comerciais da UE, apesar do turismo ter atingido um máximo histórico.

O governo espera que as exportações representem mais de 50% do PIB – e cresçam apenas 2,5% em 2024, após 4,3% este ano.

Com a ajuda dos fundos da UE, espera-se que o investimento aumente 4,1% no próximo ano, após um aumento de 1,3% em 2023.

Num desembolso orçamental de 1,3 mil milhões de euros (1,38 mil milhões de dólares), o governo irá reduzir as taxas médias de imposto sobre o rendimento para a classe média e isentar os jovens que entram no mercado de trabalho do imposto sobre o rendimento.

A oposição criticou o governo por não ter redistribuído grandes receitas adicionais provenientes da inflação, especialmente com o imposto sobre o valor acrescentado, às famílias duramente atingidas pelo aumento do custo de vida.

Mas num ambiente externo particularmente adverso, o governo argumenta que deve aderir à prudência fiscal e reduzir ainda mais a dívida pública. .

“Os desafios que Portugal enfrenta podem ser enfrentados a curto e médio prazo”, disse Medina. A inflação em Portugal deverá diminuir de 5,3% este ano para 3,3% no próximo ano.

($1 = 0,9439 euros)

Reportagem de Sergio Gonçalves; Edição de Andre Caleb e Sharon Singleton

