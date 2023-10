No primeiro casamento real de Portugal em 25 anos, 1.200 convidados e dignitários desceram à Basílica de Mafra, nos arredores de Lisboa, para o casamento da Duquesa de Coimbra.

A tarde de sábado viu os ilustres participantes chegarem à Basílica de Mafra. A vasta e ornamentada capela está situada no Palácio Nacional de Mafra, Património Mundial da UNESCO e um dos palácios históricos da extinta monarquia portuguesa. Há uma magnífica basílica barroca com apartamentos reais preservados que acolheu o grande casamento real em toda a sua glória.

A noiva saiu da basílica em uma carruagem decorada com gipsófila, acompanhada por seu pai, que a acompanhou até o altar durante uma cerimônia católica romana. Ela escolheu um vestido marfim ultraminiatura de mangas compridas de Lucia do Nascimento e acrescentou toques de drama real com a tiara de diamantes da Rainha Amelie; Pertenceu à última Rainha de Portugal. A mãe da noiva também usou no dia do casamento.

Mafra, Portugal – 2019/02/19: Vista da entrada do Palácio Nacional de Mafra que conduz à Basílica. O Palácio Nacional é Patrimônio Mundial da UNESCO. (Foto de Peter Charlesworth/LightRocket via Getty Images)Imagens de Peter Charlesworth/Getty

O seu novo marido, que agora pode autodenominar-se Duque Consorte de Coimbra, estava elegante num tradicional fato matinal com gravata azul-centáurea. O casal, que supostamente planejava se mudar para Londres, parecia feliz ao sair ao sol para cumprimentar uma multidão de simpatizantes.

A recepção pós-cerimónia decorreu no histórico Palácio de Mafra, onde os convidados se reuniram no pátio central para brindar os noivos com champanhe enquanto cortavam com um sabre o seu impressionante bolo de casamento de várias camadas.