Portugal acolheu o primeiro casamento real em quase 30 anos

O dia 7 de outubro de 2023 foi um dia emocionante em Portugal: o país europeu acolheu o seu primeiro casamento real em quase 30 anos. Tatler relatórios. A Infanta Maria Francisca, Duquesa de Coimbra, casou-se com Duarte de Souza Araújo Martins numa suntuosa cerimónia na Basílica e no Palácio de Mafra, encerrando o hiato do casamento real no país. Os últimos casamentos reais aconteceram em Portugal quando os pais de Maria, o Duque e a Duquesa de Bragança, se casaram em 1995.

No seu dia especial, Maria acompanhou o pai à basílica numa carruagem enfeitada com gipsófila. Tatler. A noiva apareceu com um vestido simples de corte A de Lúcia do Nascimento, que apresentava mangas três quartos com bordados nos punhos. Ela combinou seu conjunto com a tiara de diamantes da Rainha Amélia, que pertenceu à última rainha de Portugal e foi usada pela mãe da noiva no dia do casamento, informa o veículo. De acordo com a conta de fã real @coutureandroyals no Instagram, Maria acessou a pulseira da Rainha Amelie emprestada por um amigo da família e os brincos de sua avó materna. O noivo usava um terno matinal com gravata azul-centáurea.

Na basílica, Maria caminhou pelo corredor ao lado do pai. Os noivos participaram de uma tradicional cerimônia católica romana com a presença de 1.200 convidados. Entre os presentes estavam o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, o Príncipe Ludwig e a Princesa Sophie da Baviera, a Princesa Miriam Al-Qasi da Jordânia, o Príncipe Sebastião do Luxemburgo, o Príncipe Philippe e a Princesa Isabel do Liechtenstein, entre outros. publicação.

Após a troca de votos, Maria e Duarte celebraram numa recepção no Palácio de Mafra. Baseado em fotos Observador Real Comprados, os noivos beberam champanhe e cortaram um bolo de casamento decorado em várias camadas com uma ervilha.

No final do dia, os noivos tiveram uma recepção noturna na casa dos pais da noiva em São Pedro de Sintra, Lisboa. Tatler escreve Para as festividades, Maria vestiu um vestido branco com decote frente única, desenhado por Lúcia do Nazimiento e semelhante ao usado por Meghan Markle na recepção de 2018 com o Príncipe Harry. Maria acentuou sua roupa com uma peruca de esmeralda e diamante e um par de brincos combinando, ambos herança de família. Tatler. Os noivos e suas centenas de convidados jantaram em mesas forradas com toalhas estilo chinoiserie decoradas com velas brancas e flores, conforme fotos.

Na noite anterior à cerimónia, Maria e Duarte, que estão juntos desde 2019, também organizaram uma festa pré-casamento na casa da família. A noiva vestiu o tradicional traje de noiva regional, Noiva de Minho, e os convidados saborearam a gastronomia de vários food trucks, nota o comunicado.

Maria é a única filha do Duque e da Duquesa de Bragança. O seu pai, Dom Duarte Pio, era herdeiro do trono português. Embora a família tenha um papel semi-oficial na sociedade portuguesa, a monarquia está extinta desde 1910 devido ao estabelecimento da República Portuguesa. Tatler. Duarte é advogado, disse ele CNNPortugal Após o casamento, ele planeja se afastar de seus deveres reais para poder sustentar sua esposa.