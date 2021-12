Cortesia de imagem: concedida



Num esforço para reforçar a relação histórica entre o homem e o ouro, o Porto & Norte do Turismo de Portugal tem o orgulho de anunciar o seu próximo Evento de Património Cultural, através do qual dois artesãos experientes irão apresentar o seu artesanato hoje, 12 de dezembro de 2021, na Portugal Expo 2020 . Pavilhão.

A Expo 2020 convida o Turismo do Porto e Norte de Portugal, em conjunto com a Câmara Municipal do Condomor e a AICEP (Agência Portuguesa de Comércio e Investimento), a enriquecer e imergir os viajantes da expo com o objetivo de trazer os melhores ourives de condomínio para a feira do Dubai. No histórico artesanato da confecção de joias tradicionalmente encontrada em condomínios. Outra atração é a exposição de blusas de Filigrana desenhadas pelo estilista Michael Oliveira em colaboração com o jovem Arlindo Maura, representante da nova geração de artistas da Filigrana.

A cidade tem sido um importante pólo manufatureiro da Ourivesaria desde o século XVIII, especialmente com uma demanda cada vez maior devido a uma equipe extraordinária e especializada dedicada à fabricação de joias e produtos de filigrana. Preservando o artesanato tradicional e a experiência única, a Câmara Municipal decidiu trazer o artesanato para a Expo 2020 Dubai para criar uma consciência internacional desta tradição, que se especializou em peças de filigrana sofisticadas desenvolvidas por gerações de homens e mulheres dedicados.

O prefeito de Condomor, Marco Mart ின் nz, comentou: “Gondomor ருக்கு tem orgulho de levar Pilgrim para Dubai.” É uma visão de mundo com milhões de telespectadores encontrando seu caminho.

Francisca Guedes de Oliveira, Comissária Adjunta de Portugal para a Expo 2020 Dubai e Administradora da AICEP, comentou: "A Expo 2020 Dubai é a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo a autenticidade e sofisticação da arte Filigrana e dos produtos portugueses altamente reflexivos."

Localizado no Distrito da Sustentabilidade, o Pavilhão de Portugal tem recebido uma resposta positiva pela sua genuína capacidade de trazer uma rica história, cultura e património através das suas várias exposições. O primeiro evento contou com uma rica gastronomia produzida pelo Chef com estrela Michelin, Vittor Matos, e servida na notável olaria negra de Pisalhaz, enquanto o segundo evento contou com uma apresentação de dança tradicional de Polyteros de Miranda.

Seu evento final será uma oportunidade única para os visitantes da Expo imaginarem a história do artesanato e do patrimônio exibindo vários itens em duas grandes caixas de exibição no pavilhão. Luis Pedro Mart ின் nez, Presidente do Conselho de Turismo de Portugal do Porto e do Norte, comentou: “Estamos orgulhosos de trazer as melhores joias de Portugal para o Médio Oriente e esperamos receber o artesanato no Pavilhão de Portugal.”

Os visitantes do pavilhão terão a oportunidade de presenciar o processo de confecção de joias diariamente das 10h às 22h.