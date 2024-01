Paula Vennells: Ex-Postmaster entrega CBE por causa de escândalo de TI

Escrito por Oliver Slough e Natasha Brisky

BBC Notícias

9 de janeiro de 2024, 13h15 GMT Atualizado há 1 hora

Fonte da imagem, Parlamento TV Comente a foto, Paula Fennells disse que “lamentava verdadeiramente a devastação” causada aos postmasters e suas famílias

A ex-postmaster Paula Vennells está entregando seu CBE com efeito imediato após enfrentar pressão crescente sobre o escândalo Horizon IT.

Mais de 700 subpostmasters foram processados ​​com base em dados do software falho Horizon entre 1999 e 2015.

Algumas pessoas foram para a prisão por contabilidade falsa e roubo, enquanto muitas faliram financeiramente.

Mais de um milhão de pessoas assinaram uma petição pedindo que Fennells fosse destituída do seu cargo no banco central.

Os ministros do governo prometeram estabelecer um plano ainda esta semana para ajudar centenas de sub-agentes dos correios a limparem os seus nomes.

Uma ideia que está sendo explorada é uma nova lei que exoneraria centenas de pessoas condenadas injustamente.

Em um comunicado, Fennells, que atuou como executiva-chefe dos Correios entre 2012 e 2019, disse que “ouviu” os subpostmasters e outros pedindo que ela devolvesse seu CBE.

“Lamento verdadeiramente a devastação causada aos postmasters e às suas famílias, cujas vidas foram destruídas por serem injustamente acusados ​​e injustamente processados ​​como resultado do sistema Horizon.”

Fennells há muito enfrenta dúvidas sobre o seu papel no escândalo, que foi descrito como um dos erros judiciais mais divulgados no Reino Unido.

Uma investigação pública sobre o escândalo está em andamento desde fevereiro de 2021 e será retomada na quinta-feira, após o feriado de Natal.

A Fujitsu – empresa japonesa de tecnologia que fabricou o sistema Horizon – foi convidada para responder às perguntas dos parlamentares na próxima semana.

O Comitê Seleto de Negócios e Comércio afirma que o Ministro dos Correios, Kevin Hollinrake, confirmou que comparecerá à audiência de provas em 16 de janeiro.

Fennells foi nomeada para o cargo de CBE para Serviços Postais e Instituições de Caridade nas Honras de Ano Novo de 2019 – apesar da ação legal em curso contra os Correios, lançada por 555 sub-agentes postais em 2017.

Durante sua gestão, os Correios negaram repetidamente problemas com o sistema Horizon.

A homenagem foi concedida pelo seu trabalho na “diversidade e inclusão”, pelo seu “compromisso com o propósito social no coração do negócio e pela sua dedicação em colocar o cliente em primeiro lugar”, afirmaram os Correios.

No entanto, apesar da oferta feita pela Sra. Fennels, a única pessoa que pode tirar a honra de alguém é o rei Charles.

As pessoas podem indicar que desejam abdicar da sua honra, como fez agora a senhora deputada Fennells, mas isso não tem qualquer efeito formal. Até que a Comissão de Confisco receba o conselho do Rei e aja de acordo com o seu conselho, a Sra. Fennells continuará a deter o CBE.

Sindicato dos Trabalhadores das Comunicações (CWU), que representava 110.000 funcionários do Royal Mail (do qual os Correios faziam parte) Ela disse que a decisão de Fennells foi um “gesto simbólico”.

O oficial nacional da CWU, Andy Fourie, também pediu que ela devolvesse os bônus relacionados ao desempenho que recebeu enquanto trabalhava nos Correios.

Ele disse: “Dado que ela recebeu essas recompensas enquanto supervisionava o maior erro judicial da história britânica, seria certo que esse dinheiro fosse devolvido”.

Muitas vítimas do escândalo ainda lutam para que as suas condenações sejam anuladas ou para receberem uma indemnização integral depois de terem sido forçadas a pagar milhares de libras do seu próprio bolso por deficiências causadas pelo software de contabilidade Horizon.

Jo Hamilton, a ex-agente dos correios que foi condenada injustamente em 2008 por roubar milhares de libras de uma loja de uma vila em Hampshire, disse estar encantada por Fennells ter concordado em retribuir a homenagem.

“É lamentável que tenha sido necessário apenas um milhão de pessoas para paralisar a sua consciência”, disse ela.

Downing Street disse que foi “claramente a decisão certa” para a Sra. Fennells reintegrar seu CBE.

Ele disse que escreveu pessoalmente à Sra. Fennells após o julgamento de sua esposa para solicitar uma investigação mais aprofundada do caso dela, mas não recebeu assistência.

Comente a foto, Michael Rudkin diz que sua família foi rejeitada pela comunidade

Rudkin, que perdeu seu emprego e posição sindical por causa do escândalo Horizon, disse que sua família também perdeu amigos por causa das acusações.

Um CBE (Comandante do Império Britânico) é concedido a uma pessoa que foi “acima e além pela comunidade ou país”.

Depois de um Cavalheiro ou Cavaleiro, é o nível mais alto da Ordem do Império Britânico, seguido por um OBE (Oficial da Ordem do Império Britânico) e depois um MBE (Membro da Ordem do Império Britânico).

O nº 10 também disse que apoiaria “um maior reconhecimento” do trabalho do Sub-Postmaster Alan Bates e outros para expor o escândalo Horizon.

Fonte da imagem, ITV/Shutterstock Comente a foto, Will Mellor como o ex-postmaster Lee Castleton e Amy Nuttall como Lisa Castleton no programa de TV Mr.

Até 2012, os Correios faziam parte do Royal Mail antes de serem divididos em dois. Entre 2003 e 2010, o executivo-chefe do Royal Mail foi Adam Crozier, que liderou a ITV e agora é presidente da BT.

Ele foi substituído por Dame Moya Green, que dirigiu o Royal Mail por oito anos, período durante o qual a empresa foi privatizada e listada na Bolsa de Valores de Londres em 2013.

O governo está a examinar opções para acelerar a justiça para postmasters condenados injustamente.

O ex-ministro Nadhim Zahawi apelou a um “projeto de lei simples” para anular todas as condenações restantes baseadas em “dados incorretos”.

No entanto, outros discordaram, incluindo o ex-procurador-geral Dominic Grieve, que disse à BBC que isso equivaleria a “interferência parlamentar no processo judicial”.

Em vez disso, ele disse que cada caso “deveria ser considerado de acordo com seus méritos” e enviado à Comissão de Revisão de Casos Criminais, que investiga alegações de erros judiciais.

O escândalo foi descrito como o erro judiciário mais difundido na história britânica, mas até agora apenas 93 condenações foram anuladas e, destas, apenas 30 pessoas concordaram com acordos de compensação “total e final”, o que significa que muitas vítimas ainda estão lutando para limpar seu nome. Os nomes deles.