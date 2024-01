A Coreia do Sul aprova um projeto de lei para proibir o consumo de carne de cachorro, encerrando uma prática controversa à medida que os hábitos de consumo mudam

Seul, Coreia do Sul

CNN

–



O parlamento da Coreia do Sul aprovou na terça-feira um projeto de lei que proíbe a criação e o abate de animais Cães para consumoAcabar com a prática tradicional e controversa de comer carne de cachorro, após anos de polêmica nacional.

O projeto de lei recebeu raro apoio bipartidário em todo o cenário político dividido da Coreia do Sul, destacando como as atitudes em relação ao consumo de cães mudaram nas últimas décadas durante a rápida industrialização do país.

A lei proibirá a distribuição e venda de produtos alimentícios fabricados ou fabricados com ingredientes caninos, segundo a comissão correspondente da Assembleia Nacional.

No entanto, os clientes que consomem carne de cão ou produtos relacionados não estarão sujeitos à penalidade, o que significa que a lei terá como alvo em grande parte aqueles que trabalham na indústria, como criadores ou vendedores de cães.

Segundo o projeto de lei, qualquer pessoa que abata um cão para comer pode ser punida com até três anos de prisão ou com uma multa de até 30 milhões de won coreanos (cerca de 23 mil dólares). Qualquer pessoa que crie cães para alimentação, ou que conscientemente obtenha, transporte, armazene ou venda alimentos feitos de cães, também enfrenta multa menor e pena de prisão.

Anthony Wallace/AFP/Getty Images Cães são vistos trancados em um caminhão durante o protesto de um criador de cães contra a medida do governo para proibir o consumo de carne de cachorro, em Seul, em 30 de novembro de 2023.

Proprietários de fazendas, restaurantes de carne de cachorro e outros envolvidos no comércio de cães terão um período de carência de três anos para fechar ou mudar seus negócios, segundo a comissão. Os governos locais serão obrigados a apoiar estes empresários na mudança “estável” para outros negócios.

O projeto agora segue para o presidente Yeon Suk-yeol para aprovação final. A proposta foi proposta tanto pelo partido no poder de Yoon como pelo principal partido da oposição, e recebeu apoio vocal da primeira-dama Kim Keun-hye, que possui vários cães e visitou uma organização de proteção animal durante uma visita de Estado presidencial à Holanda em dezembro.

Assim como partes do Vietnã e do sul da China, a Coreia do Sul tem um histórico de consumo de carne de cachorro. Era tradicionalmente visto na Coreia do Sul como um alimento que poderia ajudar as pessoas a vencer o calor durante o verão e também era uma fonte de proteína barata e facilmente disponível numa época em que as taxas de pobreza eram muito mais elevadas.

Existem cerca de 1.100 fazendas de cães operando para fins alimentares na Coreia do Sul, e cerca de meio milhão de cães são criados nessas fazendas, de acordo com o Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais.

Mas a prática também tem sido criticada nas últimas décadas, com os activistas dos direitos dos animais na linha da frente; Grupos internacionais de direitos humanos, como a Humane Society International (HSI), têm trabalhado para resgatar cães de fazendas sul-coreanas e transportá-los para o exterior.

O número de sul-coreanos que comem carne de cachorro também aumentou Diminuiu significativamente À medida que a posse de animais de estimação se torna mais comum. Os consumidores de carne de cão tendem agora a afastar-se dos idosos, enquanto os jovens nas zonas urbanas da Coreia do Sul tendem a manter-se afastados, reflectindo tendências semelhantes noutras partes da Ásia.

Em uma pesquisa de 2022 feita por Gallup Coreia64% dos participantes eram contra o consumo de carne de cão – um aumento significativo em comparação com um inquérito semelhante em 2015. O número de participantes que comeram carne de cão no ano passado também diminuiu, de 27% em 2015, para apenas 8% em 2022.

As estatísticas oficiais mostraram que entre 2005 e 2014, o número de restaurantes que oferecem serviço para cães na capital, Seul, diminuiu 40% devido a uma diminuição na procura.

“Nossa percepção da carne de cachorro O consumo e os animais em geral mudaram nas últimas décadas, disse Lee Sang-kyung, diretor da Campanha de Proibição de Carne de Cachorro da HSI Coreia.

“Costumava ser comum quando os nossos abastecimentos alimentares eram escassos, como durante a Guerra da Coreia, mas à medida que a economia evolui e a perspectiva das pessoas em relação aos animais e ao nosso consumo alimentar e às escolhas alimentares e às coisas muda, penso que é o momento certo para avançar com a situação. vezes.”

Ele acrescentou que a aprovação do projeto de lei na segunda-feira se deveu em parte ao aumento da vontade política, que “cresce com o interesse da primeira-dama”.

Imagens de Chung Sung Joon/Getty Uma briga entre criadores de cães e policiais durante um protesto em 30 de novembro de 2023 em Seul, Coreia do Sul.

Mas o projeto também enfrentou forte resistência de criadores de cães e proprietários de empresas, que afirmam que isso destruirá seus meios de subsistência e tradições.

Em novembro, dezenas de criadores e tratadores de cães reuniram-se em frente ao gabinete presidencial em Seul para protestar contra a lei, com muitos trazendo os seus cães em gaiolas que pretendiam libertar no local, segundo a Reuters. Os confrontos eclodiram entre agricultores e a polícia no local, e alguns manifestantes foram presos.

“Se eu tiver que fechar meu negócio, com a situação financeira em que estou, não há realmente nenhuma resposta para o que posso fazer… Estou nisso há muito tempo”, disse um criador de cães, Lee Kyung-seg. , disse à Reuters em novembro passado. “12 anos atrás e foi muito surpreendente.”

Num comunicado de imprensa em Novembro, a Associação Coreana de Carne Canina acusou o governo de “ameaçar esmagar” a indústria e de propor o projecto de lei “sem uma única discussão ou comunicação” com os consumidores ou trabalhadores de carne canina.

“Ninguém tem o direito de retirar a 10 milhões (consumidores de carne de cão) o direito à alimentação e o direito de 1 milhão de criadores de gado e trabalhadores à sobrevivência”, disse ela no comunicado de imprensa.

No entanto, Lee, o diretor do HSI, estava otimista de que o período de carência e as medidas de alívio do projeto de lei ajudariam a manter os criadores de cães à tona.

“Com base em nossa experiência conversando com pessoas da indústria na HSI, aprendemos que a maioria dos criadores e açougueiros de carne de cachorro querem deixar a indústria, mas não sabem como sair da indústria”, disse ele.

“Mas agora, com o projeto de lei, com o pacote de compensação (e) o apoio financeiro do governo, acho que é um bom momento para deixar a indústria para eles também.”