A polícia polonesa prende legisladores no palácio presidencial enquanto a batalha pelo Estado de direito continua – Politico

Numa escalada dramática da batalha da Polónia para restaurar o Estado de direito, a polícia entrou no palácio presidencial do país na noite de terça-feira e deteve dois legisladores que estavam escondidos sob a protecção do Presidente Andrzej Duda depois de terem sido condenados à prisão por abuso de poder. .

As prisões estão no centro da luta entre Duda e o novo primeiro-ministro Donald Tusk, que tenta pôr fim a oito anos de governo do conservador Partido Lei e Justiça, nacionalista, erradicando os leais à administração anterior de instituições-chave, como a mídia. , os tribunais e as empresas estatais.

Duda é aliado do PiS e ainda tem grande capacidade de frustrar as tentativas de reforma de Tusk. O caso de dois legisladores do PiS condenados – Mariusz Kaminski e Maciej Wasik – que gozavam de protecção presidencial rapidamente se transformou numa batalha decisiva de vontades entre os dois campos, até que a polícia finalmente atacou.

“De acordo com a ordem judicial, as pessoas sujeitas às ordens foram presas”, disse a polícia. Ele disse.

O conflito sobre o destino dos deputados realça o enorme problema que o novo governo enfrenta na resolução do caos causado pelo Partido Lei e Justiça no sistema judicial do país. A nova administração Tusk, que venceu inesperadamente as eleições em Outubro, quer remodelar o país para o alinhar novamente com as regras democráticas da UE – libertando milhares de milhões de fundos congelados da UE e tornando Varsóvia mais uma vez um actor poderoso na Europa.

Na terça-feira, o presidente do Parlamento, Simon Holonia, descreveu a situação em torno dos deputados fugitivos como uma “profunda crise constitucional”, enquanto Tusk lia as sanções penais para esconder pessoas procuradas pela polícia.

“Talvez seja bom que toda esta crise tenha acontecido, porque todos podem ver o tipo de caos que o PiS, infelizmente, levou, juntamente com o Presidente Duda, ao ‘reformar’ o sistema judicial polaco”, disse Holonia.

Duda insiste que perdoou os dois em 2015, enquanto eles eram julgados por usarem documentos falsos em uma tentativa de criminalizar aliados do PiS em 2007. O PiS esperava destruir o partido da coligação júnior e cooptar os seus representantes para lhe permitir governar sozinho – mas o esforço explodiu num escândalo que levou ao colapso do governo.

Kaminsky era então chefe do Bureau Central Anticorrupção e Wasik era seu vice.

Decisão contestada

Em 2017, o Supremo Tribunal da Polónia decidiu que o perdão presidencial era ineficaz porque foi concedido antes de uma decisão final no caso e devolveu a questão a um tribunal inferior, que condenou os dois em dezembro e os sentenciou a dois anos de prisão. No entanto, o Tribunal Constitucional, outro tribunal superior controlado pelos partidários do PiS, emitiu a sua própria decisão concluindo que era necessária uma amnistia.

Kaminski e Wasik ignoraram a pena de prisão.

“Não reconhecemos isso, não é nosso julgamento; “É uma completa bagunça da lei”, disse Kaminsky após a decisão do tribunal, enquanto Wasik disse: “Não nos sentimos culpados, não nos sentimos culpados. Recebemos o perdão adequado do presidente”.

Simon Holonia descreveu a situação em torno dos deputados em fuga como uma “profunda crise constitucional” | Radek Pietruszka/EFE via EPA

Mas Holonia disse que os dois já não eram membros do Parlamento, citando uma disposição legal que impede os condenados de servir no Parlamento, o que, segundo ele, os impediria de participar nas sessões legislativas.

Os dois recusaram aceitar e ameaçaram entrar na Assembleia Legislativa para uma sessão marcada para quarta-feira, o que levou Holonia a adiar a sessão para a próxima semana.

“Não há garantia de que esta semana agitada, repleta de todos os tipos de compromissos, decisões, brigas e denúncias, corra bem”, disse Holonia.

Os tribunais não estão facilitando o seu trabalho.

Há poucos dias, uma câmara do Supremo Tribunal da Polónia – cuja independência foi questionada pelos tribunais europeus e cujos juízes foram nomeados de uma forma que os críticos dizem violar a lei polaca – concluiu que Holonia estava errada ao decidir que os dois não estavam certos. Os representantes são mais altos. Mas outra câmara do Supremo Tribunal, reconhecida por outros tribunais, deverá emitir a sua decisão na quarta-feira.

Ao mesmo tempo, o tribunal que condenou Kaminski e Vasek emitiu uma carta à polícia pedindo a sua transferência para a prisão.

No entanto, Duda os convidou para ir ao seu palácio no centro de Varsóvia.

Na tarde de terça-feira, eles saíram para fazer um breve comentário aos repórteres antes de retornarem ao edifício ornamentado com colunas.

“Há uma crise muito grave no país. Uma ditadura obscura está a tomar forma. Não podemos permitir a entrada de presos políticos na Polónia”, disse Kaminski.

A polícia entra

No entanto, à noite, Duda deixou o edifício para se encontrar com a líder da oposição bielorrussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, e a polícia interveio durante a sua ausência.

“O Estado de direito finalmente funciona” chilro Michal Shcherba, membro do parlamento da Coligação Cívica, um dos partidos que formam o novo governo.

Mas os apoiantes de Kaminsky e Vasek denunciaram a sua prisão como ilegal.

Beata Szydlo descreveu-os como “os primeiros presos políticos do regime Tusk” | Piotr Pollak/EFE via EPA

Beata Szydlo, ex-primeira-ministra do PiS, Nomeado Eles são “os primeiros presos políticos do regime Tusk”.

Duda poderia libertá-los da prisão, mas teria que conceder outro indulto – algo que ele se recusou a fazer até agora.

“A minha posição é clara: os poderes presidenciais foram efetivamente exercidos em 2015 e os homens foram perdoados. O caso foi assim encerrado de uma vez por todas. “Os homens têm assentos parlamentares”. Ele disse No início desta semana.

No entanto, mesmo que o fizessem, Holonia insiste que ainda teriam uma condenação nos seus registos, o que os tornaria inelegíveis para servir como membros do parlamento.

Os combates em torno de Kaminski e Vasek fazem parte de uma guerra mais ampla, à medida que Tusk e o seu governo tentam tomar o controlo de instituições nas mãos de partidários do PiS, ao mesmo tempo que criam comissões especiais para investigar e processar irregularidades cometidas pelo governo anterior.

“Depende muito da determinação do novo governo e até onde irá para devolver a Polónia ao Estado de direito”, disse Jakub Jarachewski, investigador da Democracy Reporting International, uma ONG.

No mês passado, o governo violou as regras e assumiu o controlo dos meios de comunicação estatais, que se tornaram o braço de propaganda do PiS. Isto levou a uma reação irada dos partidários do PiS, com Duda prometendo vetar o projeto de lei de gastos e ações judiciais movidas em tribunais leais ao antigo partido no poder.

“Alguém realmente achou que estávamos em uma missão leve, fácil e divertida? Não, vai ser difícil, difícil e desagradável por um tempo. Foi para isso que você me contratou.” “Não estou reclamando”, Tusk chilro semana passada.