Os trabalhadores remotos se sentem mais desconectados do que os que estão nos escritórios

Os trabalhadores remotos sentem-se menos ligados ao propósito da sua empresa agora do que antes da pandemia. Mas eles ainda não queriam ir ao escritório.

para cada novo Pesquisa Gallup Dos quase 9.000 trabalhadores americanos com empregos remotos, apenas 28% daqueles que trabalham remotamente se sentem ligados à missão da sua empresa – uma queda de 4% em relação ao ano passado. No entanto, quase um terço (33%) dos funcionários que vão ao escritório todos os dias dizem que se sentem conectados; Pouca diferença.

A falta de uma missão e de um objetivo partilhados entre os funcionários locais e os funcionários remotos pode prejudicar o desempenho geral, escreve Jim Harter, cientista-chefe do local de trabalho da Gallup e autor do relatório. “As relações de muitos funcionários com os empregadores estão se tornando cada vez mais ‘temporárias’ e menos leais, o que tem implicações potenciais na retenção de clientes e funcionários, na produtividade e na qualidade do trabalho.” Em outras palavras, há pouca motivação para ir mais longe se você não estiver alinhado ou não apoiar a missão da empresa.

Os colaboradores full-site relataram os maiores ganhos de engajamento, especificamente em categorias como saber o que se espera deles, ter os materiais e equipamentos necessários para realizar seu trabalho e ter a oportunidade de fazer o que fazem de melhor todos os dias.

A melhor oportunidade para transmitir esse sucesso aos trabalhadores remotos, escreveu Harter, seriam os “gerentes extraordinários”. E são os gestores que comunicam. em estudo prévio A partir de maio, a Gallup determinou que os gestores deveriam ter pelo menos uma conversa significativa – de 15 a 30 minutos de duração – por semana com cada trabalhador. Este bate-papo deve abordar a valorização, a colaboração, os objetivos, as prioridades e os pontos fortes atuais do trabalhador.

Mas o molho secreto parece, como sempre, ser um plano híbrido. Os trabalhadores que se deslocam em alguns dias da semana relataram a maior ligação com o propósito da empresa; 35% deles dizem à Gallup que sentem que seus empregos são importantes.

Mesmo que não se sintam conectados, os trabalhadores remotos não estão muito preocupados com isso. A Gallup descobriu que trinta por cento dos trabalhadores americanos com empregos remotos trabalham inteiramente em casa, um número que se mantém consistente ano após ano. (Ninguém sabe se as ordens para retornar aos escritórios neste Dia do Trabalho terão algum impacto na frequência ao escritório, e certamente não teve nos últimos três anos.)

Embora a participação continue globalmente baixa, a participação em geral está a começar a aumentar; 34% de todos os funcionários dos EUA afirmam estar engajados no trabalho, contra 32% no ano passado. Além disso, a percentagem de colaboradores que não estão ativamente envolvidos caiu de 18% no ano passado para 16% este ano, descobriu a Gallup.

Embora a Gallup tenha descoberto que os trabalhadores remotos estão mais interessados ​​do que os seus colegas de escritório, outros dados sugerem que isso não é tão claro. a Estudo de dezembro de 2022 Do professor Andrew Brodsky da Universidade do Texas e do gerente de produto da empresa de software Vyopta Mike Tolliver, eles descobriram que os trabalhadores remotos são, na verdade, mais Eles estão engajados, reunindo-se com mais frequência e por mais tempo do que os trabalhadores de escritório. Os seus dados indicaram que “o aumento das reuniões deveu-se, pelo menos em parte, ao aumento da participação, e não à necessidade crescente de fingir estar a trabalhar”, escreveram.

Mas, novamente, as reuniões não são tudo, muito menos um forte preditor de envolvimento ou capacitação. E de acordo com um relatório da Gallup no início deste ano, o stress está ligado ao envolvimento, e os níveis de stress na força de trabalho americana estão em níveis recorde. Gallup Relatório sobre o estado do local de trabalho global, divulgado em junho, constatou que 44% dos funcionários sentem “muito” estresse. E em 2019, apenas 38% disseram o mesmo. A Gallup descobriu que trabalhadores não engajados relataram experimentar 26% mais estresse do que funcionários engajados.

Em todo o mundo, os trabalhadores remotos e híbridos eram mais propensos a sofrer de alto estresse do que os trabalhadores que trabalhavam inteiramente pessoalmente.Apesar de Relate taxas de engajamento mais altas. como sorte “É difícil sentir-se preso a um trabalho e preso a ele quando você está tão infeliz”, diz Chloe Berger.