Por que é o momento certo para uma greve do UAW?

Membros do sindicato United Auto Workers votaram esmagadoramente na sexta-feira a favor de permitir uma greve das chamadas três montadoras de Detroit – Ford, General Motors e Stillants – se essas empresas não conseguirem oferecer um contrato competitivo até o momento em que o atual expirar. em 14 de setembro. .

A autorização de greve é ​​a mais recente de uma série de ações trabalhistas de alto perfil nos Estados Unidos durante o ano passado, incluindo as greves em andamento da SAG-AFTRA e do Writer’s Guild of America, a autorização de greve da UPS que levou a um contrato justo e a ameaça de uma greve. Greve ferroviária nos Estados Unidos que o governo frustrou em dezembro. Embora todas estas ações apontem para uma presença laboral mais visível na economia, a autorização de greve do UAW – como a greve SAG-AFTRA e WGA – é mais do que apenas Apenas as condições em que os trabalhadores desempenharão as suas funções. O que o UAW também pretende é ter uma palavra a dizer sobre o aspecto da indústria à medida que esta muda com os desenvolvimentos tecnológicos, como a mudança para veículos eléctricos.

O Sindicato Único dos Trabalhadores representa cerca de 150 mil trabalhadores nas três empresas – 97% dos quais votaram a favor da permissão de greves. O presidente do UAW, Sean Fine, indicou que a união não seria prorrogada em 14 de setembro O prazo para ratificação de um novo contrato é de quatro anos. As negociações sindicais com as montadoras começaram em julho. De acordo com a ReutersTem progredido lentamente desde então, disse Fine. Ele acrescentou: “Temos muitas opções que estamos estudando, mas prorrogar o contrato não é uma delas”.

Fine e a UWF estão a apelar a uma série de aumentos salariais e melhorias ou reimposições de benefícios para compensar os privilégios dos trabalhadores ao longo das últimas décadas, o que eliminaria o sistema de emprego de dois níveis que as três fábricas de Detroit implementaram desde 2007.

Os sindicatos norte-americanos gozaram de poder e apoio popular até as décadas de 1970 e 1980, quando foi formado um grupo de sindicatos. Uma série de escândalos de corrupção e a violação da política da administração Reagan Organização Profissional de Controladores de Tráfego Aéreo A greve da BATCO de 1981 enfraqueceu enormemente a negociação colectiva. A globalização, especialmente após a entrada em vigor do Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA) na década de 1990, também enfraqueceu a força de trabalho, uma vez que as empresas puderam – e fizeram – transferir as suas operações para países onde a mão-de-obra é mais barata, destruindo indústrias inteiras e áreas de produção. país.

Isto levou a salários mais baixos, apesar da inflação mais elevada, bem como a benefícios mais baixos, como pensões, mesmo com o aumento do custo de vida. E em 2023, as empresas podem agora usar o espectro da inteligência artificial e da automação como moeda de troca contra o futuro dos trabalhadores.

O contrato proposto pelo UAW visa retificar o passado

Como todos os contratos sindicais, o UAW é altamente ambicioso. Os sindicatos entram nas negociações sabendo que terão de ceder alguns elementos do que estão a pedir, por isso têm objectivos elevados. No caso do UAW, bem como noutras indústrias em greve, os contratos tentam recuperar o terreno perdido e proteger os trabalhadores no futuro.

“Estamos fartos”, disse Finn. Reuters. “Ficamos sentados por décadas enquanto essas empresas continuam dando e recebendo de nós”.

crescimento dos salários reais, que representa o poder de compra real, Estagnado desde os anos oitenta, e só atingiu os níveis de 1983 durante a pandemia de COVID-19. Em geral, os salários não cresceram ao mesmo ritmo que o custo de vida. Os planos 401 (k) substituíram os benefícios de aposentadoriaO que aumenta a pressão sobre o trabalhador para poupar para a reforma – apesar do boom na produtividade do trabalhador ao longo dos últimos 50 anos.

Bureau de Estatísticas Trabalhistas dos EUA

O UAW está empenhado em reverter algumas dessas mudanças Incluindo em seu pedido de contrato pensão de benefício definido e o restabelecimento do Programa de Benefícios Médicos para Aposentados. O sindicato também exige um aumento salarial de 46 por cento durante a vigência do contrato para acompanhar o aumento do custo de vida, bem como a devolução do subsídio de custo de vida que foi Foi eliminado em 2009 Depois de salvar a indústria automobilística. Com as principais montadoras à beira da falência, o UAW renegociou seu contrato a pedido do governo federal.

Mas o principal motivo da greve é, na verdade, o sistema salarial de dois níveis que foi implementado pela primeira vez em 1938. Contrato UAW de 2007; Os trabalhadores contratados antes disso estão no Nível 1 e começam com cerca de US$ 28 por hora, enquanto os trabalhadores do Nível 2 começam entre US$ 16 e US$ 19 por hora – uma taxa que pouco aumentou na última década. A classe trabalhadora de segunda classe cresce à medida que os trabalhadores de primeira classe se aposentam e são substituídos por novos trabalhadores de segunda classe, em última análise, reduzindo os salários de um número crescente de trabalhadores – que também são Cada vez mais compõem os membros do UAW.

Uma greve do UAW afetaria seriamente a indústria automobilística – e os negócios em geral

Há muitas razões pelas quais o emprego se tornou mais visível nos últimos anos e os trabalhadores parecem cada vez mais dispostos a pedir mais aos seus empregadores. Isto não significa necessariamente que os Estados Unidos estejam a viver numa nova era da força de trabalho, e mesmo esta frase não significa o que aconteceu na primeira metade do século XX.

Chris Smalls, da Amazon, foi uma figura proeminente que clamava pelo direito de sindicalização e por melhores condições para os colegas de trabalho, e as greves conjuntas SAG-AFTRA e WGA foram muito visíveis, pois visavam a indústria do entretenimento, colocando os programas de TV e filmes favoritos das pessoas em espera até que os estúdios e os sindicatos poderiam chegar a acordo sobre contratos justos – incluindo o uso de IA generativa na escrita e filmagem de filmes e programas de TV.

Da mesma forma, a greve do UAW não visa apenas aumentar os padrões de vida individuais, mas também analisar o impacto que a tecnologia pode ter nos empregos neste sector. À medida que a indústria muda dos motores de combustão para os carros eléctricos a bateria, a indústria irá precisar de menos trabalhadores com competências diferentes, diz Peter Berg, professor de relações laborais na Michigan State University. ele disse à Michigan State University hoje.

Se a greve avançar – e Berg disse à Fox numa entrevista que acha que isso acontecerá de alguma forma – poderá custar a cada empresa até 500 mil milhões de dólares por semana em interrupções. De acordo com o analista do Deutsche Bank, Emanuel Rosner.

É o momento certo para os trabalhadores tentarem compensar as perdas das últimas décadas e tentarem obter protecção e benefícios para o futuro; Existe um mercado de trabalho limitado, uma força de trabalho envelhecida, uma procura crescente por parte dos consumidores e um apoio político e popular aos sindicatos. “Essas greves são dos sindicatos [are saying]“Bem, temos de renegociar os fundamentos de como o trabalho é feito”, disse Berg, e “usar o seu poder para redefinir as condições de negócios no futuro”.