Dow Jones Futures: A batalha altista continua, o que fazer agora; Tesla e Nvidia lideram ações a serem observadas

Os futuros do Dow serão abertos no domingo à noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.







X









O mercado de ações teve uma semana mista. Por um lado, o S&P 500 avançou, especialmente o Nasdaq, quebrando uma sequência de três semanas de derrotas. Mas os principais índices sofreram graves reveses na quinta-feira, apesar da explosão nvidia (NVDA) ganhos e orientação. As ações se recuperaram na sexta-feira, apesar da atitude agressiva do presidente do Fed, Jerome Powell, mas muitas blue chips ainda estão sofrendo.

A tentativa de aumentar o mercado continua, mas os investidores devem permanecer cautelosos no ambiente atual, especialmente com nomes tecnológicos.

As ações da Nvidia subiram fortemente durante a semana, mas saíram dos máximos da manhã de quinta-feira e enfrentam um grande teste. Enquanto isso, outras empresas de chips e inteligência artificial sofreram perdas acentuadas.

Tesla (TSLA) saltou na semana passada, atingindo níveis importantes.

Outras ações para observar: Metaplataformas (meta), um pai do Google o alfabeto (Google), bem como os gigantes do índice Dow Jones visto (Quinto), Larva (gato) E Salesforce.com (Gestão de relacionamento com o cliente). Salesforce lidera mais uma grande semana em ganhos de software.

Estoque da Nvidia e META em execução Tabela de classificação do IBD. As ações do NVDA estão no mercado BD 50. Ações da Nvidia, Meta, Caterpillar e GOOGL estão no mercado IBD Grande Cap 20.

O vídeo incorporado neste artigo discute os principais movimentos do mercado e analisa Nvidia, CAT e Marsh e McLennan (MMC).

Futuros Dow Jones hoje

Os futuros do Dow abrem às 18h EST no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que um movimento noturno nos futuros do Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em uma negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as principais ações e o mercado no IBD Live

Tentando subir no mercado de ações

Uma tentativa de recuperação no mercado de ações começou forte a semana, mas depois recuou na quinta-feira, com todos os principais índices enfrentando resistência em suas médias móveis de 50 dias. As ações se recuperaram na sexta-feira, apesar da retórica agressiva de Jackson Hole do presidente do Fed, Jerome Powell.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,45% nas negociações do mercado de ações na semana passada. O índice Standard & Poor’s 500 subiu 0,8% e o índice Nasdaq Composite subiu 2,3%.

O pequeno índice Russell 2000 caiu 0,35%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base, para 4,24%. O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu o máximo de 15 anos de 4,36% na terça-feira, depois caiu para o mínimo de 4,19% na quarta-feira.

O rendimento de dois anos, intimamente ligado às perspectivas de política do Fed, subiu 12 pontos base, para 5,05%. Os mercados estão agora inclinados para outra subida das taxas por parte da Fed até 1 de Novembro.

Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 1%, para US$ 79,83 o barril, durante a semana. Os contratos futuros de cobre subiram 1,65%, encerrando uma queda de três semanas.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs de crescimento, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) em 1,1% na semana passada. Fundo expandido do setor de software de tecnologia iShares (ETF)IGV) caiu 3%, e o estoque de CRM foi um componente importante. VanEck Vectors Trading Semiconductors Corporation (Característicasubiu 2%. As ações da Nvidia são as ações nº 1 da SMH.

Refletindo ações mais especulativas, o ETF ARK Innovation (arca(avançado 1,5% na semana passada e o ETF ARK Genomics)relaxar) em 0,8%. As ações da Tesla são as ações nº 1 nos ETFs da Ark Invest.

Fundo SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 1,6% na semana passada. Global X Fundação de Desenvolvimento de Infraestrutura dos EUA (ETF)berço) aumentou 0,5%. ETF Global Gates dos EUA (Aviões) diminuiu 1,7%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) diminuiu 0,3%. Energy Select SPDR ETF (xle(Redução de 1,4% e do Fundo SPDR para o setor da saúde)XLV) diminuiu 0,1%. Fundo SPDR para Setor Industrial Selecionado (xli) aumentou 0,3%, e CAT foi a ação com maior destaque.

ETF de seleção financeira SPDR (XLF) encerrou as negociações logo acima do ponto de equilíbrio, com a Visa assumindo a liderança. Fundo Bancário Regional SPDR S&P (Cree) desistiu de 2,5%.

As cinco principais ações chinesas a serem observadas agora

estoque nvidia

O NVDA subiu para obter lucro, refazendo a linha de 50 dias e mostrando sinais de compra piscantes. Os lucros da Nvidia esmagaram as opiniões, já que a fabricante de chips de IA subiu acentuadamente novamente.

Mas depois de subir para um recorde de 502,66 na abertura de quinta-feira, as ações da Nvidia fecharam essencialmente estáveis. Na sexta-feira, as ações caíram 2,4%, para 460,18, mas encontraram suporte na linha de 21 dias, logo acima da linha de 50 dias.

Finalmente, as ações do NVDA saltaram 6,3% na semana.

Manter esses níveis será importante para a Nvidia, mas talvez ainda mais para outros jogos de IA, bem como para o mercado em geral. Se o crescente líder da IA ​​estiver em dificuldades, quais são as chances de outras ações de crescimento?

Ações da Tesla

As ações da Tesla saltaram 10,7%, para 238,59 na semana passada, encerrando uma seqüência de três semanas de derrotas. A gigante dos carros elétricos está agora na média móvel de 21 dias. Um movimento acima da linha de 50 dias, agora em declínio, poderia fornecer uma entrada antecipada no que poderia ser uma nova base no ponto de compra oficial de 299,20. Mas uma reversão da linha de 21 dias ou da linha de 50 dias pode oferecer uma oportunidade de venda.

Buzz está desenvolvendo um Modelo 3 atualizado e o próximo Tesla Cybertruck. Mas ainda há muitas incógnitas sobre esses veículos, com Elon Musk apontando problemas de produção do Cybertruck.

Entretanto, a Tesla continua a aumentar os descontos nos principais mercados, apesar de ter restringido um pouco a produção no terceiro trimestre. Finalmente, a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário diz que está perto de encerrar sua investigação sobre os sistemas de assistência ao motorista da Tesla, piloto automático e direção totalmente autônoma, mas não está claro se os reguladores da NHTSA tomarão medidas significativas contra a gigante dos carros elétricos.

Obtenha a próxima grande ação vencedora com MarketSmith

Outras ações para observar

As ações do Google subiram 0,1%, para 129,88 na semana passada, após atingirem brevemente o máximo em 52 semanas. As ações da GOOGL estão em uma longa faixa de 127,10 comprando um copo com alça, embora os investidores possam querer esperar por um movimento acima das últimas semanas de movimento.

Meta subiu 0,8% para 285,50, mas atingiu a resistência nas linhas de 50 dias/10 semanas. As ações da META estão agora 4,2% abaixo de sua linha de 10 semanas. Este é um sinal de venda, embora as ações não tenham caído completamente em relação aos mínimos da semana anterior. Um movimento decisivo acima da linha de 50 dias e da linha de tendência proporcionaria uma entrada antecipada, mas o Meta pode precisar de mais tempo.

As ações da Visa subiram 1,85%, para 242,57 na semana passada. As ações têm um novo ponto de compra de 245,37 de uma base plana que se formou diretamente em cima de outra base plana. O padrão fundamental é especialmente otimista em mercados voláteis ou fracos. Os investidores podem usar a alta de 10 de agosto de 243,95 como uma entrada ligeiramente antecipada.

Caterpillar caiu 0,45% para 272,56, logo abaixo da linha de 21 dias. As ações vêm se consolidando neste mês, caindo gradativamente em leve volume após o forte rompimento. O CAT poderia formar uma nova base e encontrar apoio na linha de 10 semanas.

O CRM subiu 2,3% para 209,47 na semana passada, mas enfrenta resistência na linha de 21 dias, abaixo da linha de 50 dias. Um movimento decisivo acima da linha dos 50 dias criaria uma entrada antecipada no que poderia ser uma nova regra. Os ganhos da Salesforce vencem na noite de quarta-feira.

Por que esta ferramenta IBD simplifica sua busca pelas melhores ações

Análise de recuperação do mercado

A forte reversão de quinta-feira na média móvel de 50 dias foi um duro golpe na tentativa de recuperação do mercado. No entanto, a recuperação de sexta-feira foi boa, mas continuou a tendência de ganhos futuros devido ao pequeno volume.

A imagem parece um pouco melhor nos gráficos semanais. O Nasdaq obteve fortes ganhos, embora abaixo dos máximos. O S&P 500 subiu modestamente e o Dow Jones apenas caiu.

Porém, o melhor que se pode dizer é que a direção do mercado ainda não está clara.

A tentativa de recuperação do mercado de ações continua válida até que os índices S&P 500 e Nasdaq rompam os seus mínimos em 18 de agosto. Portanto, os investidores devem ficar alertas para o dia seguinte. Idealmente, o FTD também incluiria a retração da linha de 50 dias após a reversão significativa do volume de quinta-feira a partir deste nível-chave.

A amplitude do mercado enfraqueceu significativamente nas últimas semanas.

E à medida que o espaço diminuía, o mesmo acontecia com a liderança. A maioria dos processos de crescimento tecnológico parece danificada e precisa de pelo menos um pouco de tempo de reparo. Ações da Nvidia e principais ganhos da Salesforce.com, Broadcom (Avgo) e muito mais serão fundamentais esta semana.

As empresas de construção residencial correm o risco de entrar em colapso.

Os corretores de seguros estão indo bem. Além disso, alguns descontos em construção, infraestrutura, produtos industriais e médicos estão indo bem.

A energia é o sector com melhor aspecto neste momento, mas está em pausa neste momento com os preços do petróleo bruto.

Os relatórios de lucros e o relatório de empregos de setembro na sexta-feira serão as manchetes da próxima semana. Mas as ações poderão continuar a seguir as sugestões dos mercados obrigacionistas.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que você está fazendo agora

Os investidores deveriam ter reduzido significativamente a sua exposição nas últimas semanas e não havia muitos motivos – ou oportunidades – para novas compras.

Este é o mercado, mostre-me. Até que a tentativa de recuperar o mercado se comprove com força real, os investidores deverão permanecer no modo de esperar para ver.

Uma recuperação para a linha de 50 dias pode anunciar oportunidades de compra ou venda a descoberto, dependendo do que acontecer a seguir.

Portanto, os investidores devem preparar listas de compras e short list, bem como uma lista mais ampla de ações que mantêm níveis-chave e mostram força relativa.

Uma quebra do mercado abaixo dos seus mínimos recentes sugeriria que os investidores deveriam reduzir ainda mais a sua exposição e até apostar inteiramente no dinheiro.

Em outras palavras, mantenha-se engajado, flexível e preparado.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar por dentro das tendências do mercado, ações e setores líderes.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Você quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente o swing trader

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: Desbloqueie hoje mesmo as listagens de ações, ferramentas e análises em destaque do IBD