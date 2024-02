Os shaders de armadura do Mês da História Negra de Halo são involuntariamente engraçados

O Mês da História Negra é aquele momento especial em que as empresas de videogame tentam mostrar aos consumidores o quão inclusivos eles são com cosméticos especiais no jogo com tema negro/africano e mensagens de agradecimento aos três ou quatro funcionários negros que mantêm na equipe a qualquer momento.

em auraQuanto a isso, oferece aos jogadores um conjunto especial de sombreamento de armadura em cores e padrões comumente associados à arte e cultura africanas. Como conceito, esses shaders são muito bons. Jogadores individuais podem usar cosméticos para enfeitar suas armaduras; Ótimo, eu gosto disso. Mas a forma como a 343 junta todas essas peças individuais, como o ridículo Voltron of Blackness, é sombriamente engraçada de uma forma que não creio que a empresa pretendesse.

Na maioria das vezes, as tentativas das empresas de videojogos para atrair consumidores negros variam de fúteis a benignas. Outras vezes, como o que 343 fez aqui, fico confuso.

Infográfico: Conferência de Desenvolvedores de Jogos

Pior ainda, a maioria dos entrevistados que tinham 20 ou mais anos de experiência no setor – o tipo de pessoa com antiguidade para aprovar materiais de marketing como este – apenas 6% eram homens negros e nenhuma era mulher negra.

Mas olhar para isso me dói. Me lembra daquele episódio em Rapazes A terceira temporada é quando A-Train, o único membro negro dos Sete – uma adaptação cinematográfica de Os Vingadores – obtém um novo supertraje com tema africano para obter a aprovação dos negros e, assim, aumentar sua popularidade e os resultados financeiros de seus manipuladores. .

A empresa precisa que você encontre a diferença entre essas duas imagens. Imagem: Amazon e Imagem: 343 Indústrias

