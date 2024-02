Arc cria um agente de IA que navega por você

Créditos da imagem: Empresa de navegador

Por muitos anos, o Google (ou qualquer outro mecanismo de busca) tem sido a principal porta de entrada para as pessoas descobrirem sites e outros conteúdos. Empresa de navegadorque cria o Arc Browser, busca mudar isso criando uma IA que navega na web para você e obtém resultados enquanto contorna os mecanismos de pesquisa.

A empresa traçou seu roteiro de produtos, que fala sobre o lançamento de uma nova ferramenta nos próximos meses, onde você poderá dizer ao navegador o que procurar e fornecerá informações relevantes rastreando automaticamente a web.

Em vídeo divulgado hoje, Josh Miller, cofundador e CEO da empresa, explica que os usuários poderão digitar algo como “reserva para dois no Llama Inn ou no Kings Imperial”, e o navegador exibirá resultados com o horário disponível. slots — que estarão disponíveis nos próximos meses. Os usuários podem então reservar uma mesa acessando um site específico com um clique.

Plano de produto

A empresa já iniciou parte desse trabalho. Apenas alguns desses recursos usam LLMs, mas todos funcionam em um esforço para “levar a Internet até você”, disse a empresa.

No início desta semana, lançou um novo aplicativo de navegador para iPhone chamado Arc Search. O aplicativo possui o recurso “Browse for Me”, que lê pelo menos seis links relacionados ao tema e cria uma nova página web com imagens e vídeos ao mesmo tempo que resume as informações.

Hoje, a startup está lançando um recurso chamado “Links Instantâneos”, que leva você diretamente a um link em vez de exibir resultados de um mecanismo de busca. Por exemplo, se você pesquisar “trailer de Gladiador 2”, o novo recurso o levará diretamente ao trailer no YouTube. Isso também funciona em pastas, portanto, se você pesquisar algo como “pasta de análises do Apple Vision Pro”, será criada uma pasta contendo histórias de análises do Vision Pro de diferentes publicações.

Ainda este mês, a empresa lançará o recurso Live Folder. Eles funcionarão como pastas, mas serão atualizados automaticamente quando ocorrer um evento, como uma nova postagem no blog. No vídeo, Miller também demonstra que você pode atualizar filtros de pastas. Os exemplos incluem uma nova história sobre um tópico ou alguém mencionando você em um rastreador de problemas linear. Parece uma combinação de leitura de feeds RSS e atualizações de página, mas não sabemos se ele pode rastrear alterações na página.

Arco da história

Os navegadores geralmente ganham dinheiro fazendo acordos com seus mecanismos de pesquisa Pilhas de anúnciosou, em alguns casos, oferecer assinaturas. A empresa de navegadores argumenta que o Chrome e outros navegadores estão na fila para gerar mais pesquisas, para que haja mais dinheiro de publicidade fluindo. Por isso, quer eliminar os intermediários e entregar os resultados diretamente para você.

Arc Browser quer mudar a forma como navegamos na web e obter resultados rapidamente. Ele também tenta usar agentes de IA de uma maneira diferente, não os colocando na barra lateral para escrever postagens. Em outubro de 2023, a empresa lançou novos recursos de IA, incluindo renomeação de guias e arquivos baixados e exibição de um resumo de visualização do link.

Por outro lado, à medida que os agentes orientados pela IA se tornam mais proeminentes online, surgem questões sobre como devolver valor aos editores e blogs que buscam e resumem o seu conteúdo.

ano passado, No vídeoA empresa disse que nunca venderá dados de usuários a terceiros por dinheiro. Mas irá explorar métodos como Arc for Teams. Mas ela ainda não anunciou nada.

Há também uma discussão sobre como a IA seleciona os “melhores” resultados. Para pessoas diferentes, a preferência pode ser diferente e o resultado pode não ser o melhor para elas.

À medida que os programas LLM crescem em popularidade, startups como OpenAI e Perplexity estão incentivando as pessoas a obter respostas em suas plataformas. Jogadores de pesquisa como Google, Microsoft e DuckDuckGo também recorreram à pesquisa baseada em IA. Então Arc sente que é hora de colocar uma nova forma de pesquisa em seu navegador.