Plástico que muda de forma com um futuro flexível

Com limitações de espaço e peso, o que você levaria se fosse para Marte? A escolha ideal seria um material único que pudesse transformar formas em qualquer objeto que você possa imaginar.

De manhã, você pode transformar essa substância em talheres. Quando terminar o café da manhã, você pode transformar o garfo e a faca em uma pá para cuidar do seu jardim marciano. Então, quando chegar o happy hour no Planeta Vermelho, aquela pá pode se tornar sua caneca de cerveja marciana.

O que parece ficção científica pode estar um passo mais perto da realidade. Pesquisadores da Escola Pritzker de Engenharia Molecular da Universidade de Chicago criaram um novo tipo de plástico com propriedades que podem ser ajustadas pelo calor e depois bloqueadas por resfriamento rápido, um processo conhecido como têmpera. Ao contrário dos plásticos clássicos, o material mantém essa dureza quando retorna à temperatura ambiente.

as evidências, Publicados Na revista Science de quinta-feira, isso poderá um dia mudar a forma como os astronautas arrumam suas bagagens no espaço.

“Em vez de levar todos os diferentes tipos de plástico com você, você leva esse plástico com você e então dá a ele as propriedades que você precisa, conforme você precisa delas”, disse Stuart Rowan, químico da Universidade de Chicago e autor do novo estudo . .

Mas o espaço não é o único lugar onde a matéria pode ser útil. A equipe do Dr. Rawan também vê potencial em outros ambientes onde os recursos são escassos, como no mar ou no campo de batalha. Também pode ser usado para fabricar robôs leves e melhorar a reciclagem de plástico.

“Todos dependemos do plástico nas nossas vidas diárias”, disse Shrayesh Patel, engenheiro químico da Universidade de Chicago e autor do novo estudo. Mas copos de espuma, sacos de lixo e lentes de óculos, por exemplo, exigem plásticos com propriedades diferentes.